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США могут ввести санкции против «Северного потока-2» до президентских выборов 

Прайм 1 час назад
США готовят удар по «Северному потоку-2»
Фото: Reuters
США могут ввести санкции против российского проекта "Северный поток-2" до президентских выборов, история с российским оппозиционером Алексеем Навальным — лишь дополнительный повод для этого, считает заместитель директора Института Европы РАН Владислав Белов.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что поддержит остановку реализации российского проекта "Северный поток-2" из-за ситуации с оппозиционным активистом Алексеем Навальным.

"Трамп давно обещает это сделать, и он это сделает, просто в случае с Навальным у него появился дополнительный повод, который оправдывает позицию Трампа. Это дополнительные основания для того, чтобы настаивать на введении санкций. Вероятность введения санкций со стороны США продолжает оставаться очень высокой. Я подозреваю, что американцы введут их, причем до президентских выборов", — сказал Белов РИА Новости.

Американцы ввели бы санкции и без истории с Навальным, но сейчас вероятность существенно выше, отметил он.

"Когда Меркель говорит, что не исключает санкции против "Северного потока", конечно, она просто не исключает этого с точки зрения ЕС. С точки зрения Брюсселя вероятность минимальная, с точки зрения Вашингтона — максимальная. Так что заявление Трампа — это не новость", — подчеркнул он.

Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной — пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.
Позднее оппозиционера перевезли самолетом в Германию. В среду правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.
Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. В посольстве РФ в Берлине говорили, что ждут от германской стороны максимально оперативного ответа на запрос Генпрокуратуры РФ от 27 августа об оказании правовой помощи по делу Навального. Россия заинтересована и хочет прояснить ситуацию, для этого нужна информация из Германии, которой пока нет, говорил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Следственные действия по ситуации с Навальным де-факто идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре, сказал пресс-секретарь президента РФ в пятницу, отвечая на вопросы журналистов.
В понедельник берлинская клиника Charite сообщила, что состояние Навального улучшилось, его вывели из комы.
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Комментарии 1
Экономика , Алексей Навальный , Дмитрий Песков , Владислав Белов , Дональд Трамп , МИД , ЕС , Генпрокуратура РФ , РАН , РИА Новости
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