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Силуанов рассказал, что поможет смягчить спад экономики России 

Прайм 48 минут назад
Силуанов рассказал, что смягчит спад экономики России
Фото: РИА Новости
Россия переживает один из самых сложных периодов в истории, но падение экономики из-за коронавируса может оказаться не таким глубоким, как в других странах, поскольку к нынешней ситуации страна подошла подготовленной, заявил министр финансов Антон Силуанов.

"Сегодня Россия, как и мир в целом, переживает один из самых сложных периодов новейшей истории. Из-за распространения коронавируса многие страны не смогли избежать существенного снижения темпов роста. Но падение российской экономики может оказаться не таким глубоким. Во многом это связано с тем, что к нынешней ситуации наша страна подошла подготовленной — с устойчивым бюджетом и надежной "подушкой" безопасности", — говорится в поздравлении Силуанова с Днем финансиста.

По его словам, грамотное планирование, эффективное распределение денег и развитие источников дохода для бюджетов всех уровней поможет оперативно восстановить экономику, настроит на последующий рост и подготовит страну к возможным новым мировым вызовам.
"Министерство финансов создано более двухсот лет назад: оно пережило много политических и экономических изменений и не раз доказывало, что ответственное управление финансами — залог экономической стабильности, деловой активности и благополучия граждан", — добавил министр.
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Комментарии
Экономика , Антон Силуанов , Минфин
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