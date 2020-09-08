Силуанов рассказал, что смягчит спад экономики России

"Сегодня Россия, как и мир в целом, переживает один из самых сложных периодов новейшей истории. Из-за распространения коронавируса многие страны не смогли избежать существенного снижения темпов роста. Но падение российской экономики может оказаться не таким глубоким. Во многом это связано с тем, что к нынешней ситуации наша страна подошла подготовленной — с устойчивым бюджетом и надежной "подушкой" безопасности", — говорится в поздравлении Силуанова с Днем финансиста.