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Россия и Кипр подписали протокол об изменении налогового соглашения 

Прайм 1 час назад
Россия и Кипр подписали новое налоговое соглашение
Фото: Reuters
Главы МИД РФ и Кипра Сергей Лавров и Никос Христодулидис подписали протокол о внесении изменений в межправительственное соглашение об избежании двойного налогообложения, следует из трансляции церемонии подписания.
Подписание состоялось перед началом их совместной пресс-конференции.
Лавров находится на Кипре с визитом. Ранее сообщалось, что министр встретился с президентом Кипра Никосом Анастасиадисом в Никосии.
Президент РФ Владимир Путин в марте предложил повысить ставку налога с дивидендов, которые выводятся за рубеж в офшорные юрисдикции, до 15%, что требовало корректировки СоИДН с некоторыми странами. Россия и Кипр 10 августа договорились внести изменения в соглашение, минфин Кипра сообщил, что по итогам переговоров сделан ряд значимых исключений из-под повышения налога на дивиденды и проценты. По сообщению минфина Кипра, сделано исключение для ряда регулируемых организаций, таких как пенсионные фонды и страховые компании, а также для публичных компаний, также исключаются из удерживаемого налога процентные платежи по корпоративным и государственным облигациям, по еврооблигациям.
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Комментарии
Экономика , Никос Христодулидис , Сергей Лавров , Владимир Путин , МИД , Минфин
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