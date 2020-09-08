Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
76.13
$
76.17
89.90
89.97
Прогноз
07.09 – 14.09
$
73.20
87.00
Индексы и котировки Brent
40.64
–0.51 Золото
1918.31
+0.11 РТС
1218.52
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
08.09
1.1796
+0.0008
24.08
1.1788
04.09
27.08
13.08

Песков ответил на угрозу санкций в отношении «Северного потока — 2» 

News.ru 19 минут назад
Кремль ответил на угрозу санкций против «Севпотока-2»
Фото: РИА Новости
В Кремле не считают необходимым поднимать вопрос о реализации проекта «Северный поток — 2» на политическом уровне. Об этом 8 сентября заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Нет повода для рассмотрения этого вопроса на политическом уровне. Это же все-таки в большей степени коммерческий международный проект , где участвуют и германские компании. Это не резонно», — цитирует ТАСС представителя Кремля.

По его словам, позиция России в отношении возможных рисков, связанных с реализацией проекта, не поменялась.
Ранее замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил, что ситуация с российским оппозиционером Алексеем Навальным не должна оказать негативное влияние на «Северный поток — 2», так как проекту нужно оставаться вне политики. По его словам, российские власти слышат все заявления, касающиеся строительства газопровода, однако позиция РФ «хорошо известна» — «Северный поток — 2» является коммерческим проектом.
Комментируя недавний призыв президента США Дональда Трампа к Европе отказаться от проекта из-за ситуации вокруг Навального, Грушко отметил, что ничего нового в заявлениях американских должностных лиц нет, так как они «последовательно и системно борются» против строительства газопровода. Однако, считает он, европейские страны должны сами найти в себе силы заявить о своих национальных интересах, если они не хотят «оказаться в вассальном положении».
Глава комитета бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст считает, что остановка строительства «Северного потока — 2» из-за ситуации с оппозиционером Алексеем Навальным может привести к прекращению сотрудничества Германии и России в сфере энергетики.
Политику стало плохо 20 августа на борту самолёта, летевшего из Томска. Он был госпитализирован в Омске, где ему диагностировали кому, а позже оппозиционера доставили в берлинскую клинику Charité. 2 сентября немецкое правительство заявило, что токсикологическое исследование анализов блогера выявило «не вызывающие сомнений доказательства» присутствия в его организме вещества из группы «Новичок». Канцлер Германии Ангела Меркель считает, что Москва должна ответить на вопросы о произошедшем.
«Северный поток — 2» предполагает две нитки трубопровода общей мощностью 55 млрд кубометров в год. Они протянутся от побережья России через Балтийское море до Германии. Коммуникации также пройдут через Финляндию, Швецию и Данию. Стоимость проекта оценивается в €9,5 млрд, и половина этой суммы приходится на западные предприятия.
Европейскими партнёрами «Газпрома» являются германские Uniper и Wintershall, австрийская OMV, французская Engie и англо-голландская Shell. Против проекта активно выступают США, продвигающие в Евросоюзе свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран, писал NEWS.ru.
Видео дня. Штрафы за нарушение норм предоставления ЖКУ могут вырасти
News.ru: последние новости
Китай может продать американские облигации на $200 млрд Китай может продать американские облигации на $200 млрд Рекордный суточный прирост числа заражений COVID-19 зафиксирован в мире Рекордный суточный прирост числа заражений COVID-19 зафиксирован в мире Экономист предупредил о риске застоя в российской экономике Экономист предупредил о риске застоя в российской экономике
Комментарии
Экономика , Клаус Эрнст , Алексей Навальный , Дмитрий Песков , Ангела Меркель , Александр Грушко , Дональд Трамп , Газпром , Бундестаг , МИД , ЕС , Shell , ИТАР-ТАСС
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Определены сроки девальвации рубля
Определены сроки девальвации рубля
Раскрыт способ получить пенсию в 50 тысяч рублей
Раскрыт способ получить пенсию в 50 тысяч рублей
В России ввели новое правило для пенсионных выплат
В России ввели новое правило для пенсионных выплат
Россияне бросились менять сотовых операторов
Россияне бросились менять сотовых операторов
Видео
Россиянам открыли портал в финансовую кабалу
00:32
Россиянам открыли портал в финансовую кабалу
Личный счет
Мишустин поразился камчатской больнице
01:06
Мишустин поразился камчатской больнице
Экономика Другое
Кипр сделал заявление о соглашении с РФ по налогам
00:51
Кипр сделал заявление о соглашении с РФ по налогам
Экономика
Россиян ждет резкое подорожании доставки
00:30
Россиян ждет резкое подорожании доставки
Личный счет Статьи
Россиянам предложили неожиданный способ сохранения денег
00:36
Россиянам предложили неожиданный способ сохранения денег
Личный счет
Никакой анонимности: Наличные выводят из тени
00:57
Никакой анонимности: Наличные выводят из тени
Личный счет
План Лукашенко по нефти ударит по Белоруссии
00:19
План Лукашенко по нефти ударит по Белоруссии
Экономика
Евро по 92? Эксперты дали прогноз по рублю
02:54
Евро по 92? Эксперты дали прогноз по рублю
Рынки
Россиянам раскрыли преимущества слабого рубля
01:12
Россиянам раскрыли преимущества слабого рубля
Экономика
Кремль оценил заявления ФРГ против «Северного потока-2»
02:15
Кремль оценил заявления ФРГ против «Северного потока-2»
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть