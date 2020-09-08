Кремль ответил на угрозу санкций против «Севпотока-2»

В Кремле не считают необходимым поднимать вопрос о реализации проекта «Северный поток — 2» на политическом уровне. Об этом 8 сентября заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

«Нет повода для рассмотрения этого вопроса на политическом уровне. Это же все-таки в большей степени коммерческий международный проект , где участвуют и германские компании. Это не резонно», — цитирует ТАСС представителя Кремля.

По его словам, позиция России в отношении возможных рисков, связанных с реализацией проекта, не поменялась.

Ранее замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил, что ситуация с российским оппозиционером Алексеем Навальным не должна оказать негативное влияние на «Северный поток — 2», так как проекту нужно оставаться вне политики. По его словам, российские власти слышат все заявления, касающиеся строительства газопровода, однако позиция РФ «хорошо известна» — «Северный поток — 2» является коммерческим проектом.

Комментируя недавний призыв президента США Дональда Трампа к Европе отказаться от проекта из-за ситуации вокруг Навального, Грушко отметил, что ничего нового в заявлениях американских должностных лиц нет, так как они «последовательно и системно борются» против строительства газопровода. Однако, считает он, европейские страны должны сами найти в себе силы заявить о своих национальных интересах, если они не хотят «оказаться в вассальном положении».

Глава комитета бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст считает, что остановка строительства «Северного потока — 2» из-за ситуации с оппозиционером Алексеем Навальным может привести к прекращению сотрудничества Германии и России в сфере энергетики.

Политику стало плохо 20 августа на борту самолёта, летевшего из Томска. Он был госпитализирован в Омске, где ему диагностировали кому, а позже оппозиционера доставили в берлинскую клинику Charité. 2 сентября немецкое правительство заявило, что токсикологическое исследование анализов блогера выявило «не вызывающие сомнений доказательства» присутствия в его организме вещества из группы «Новичок». Канцлер Германии Ангела Меркель считает, что Москва должна ответить на вопросы о произошедшем.

«Северный поток — 2» предполагает две нитки трубопровода общей мощностью 55 млрд кубометров в год. Они протянутся от побережья России через Балтийское море до Германии. Коммуникации также пройдут через Финляндию, Швецию и Данию. Стоимость проекта оценивается в €9,5 млрд, и половина этой суммы приходится на западные предприятия.