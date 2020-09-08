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Отдохнем через год: 31 декабря могут сделать выходным 

Газета.Ru 28 минут назад
Минтруд предложил перенести выходные дни в следующем году, чтобы в предстоящие новогодние праздники россияне смогли отдохнуть 10 дней подряд. Вместе с тем ведомство планирует сделать 31 декабря следующего года нерабочим днем, но в этом году ждать такой привилегии россиянам не стоит.
Министерство труда предложило перенести несколько выходных дней в следующем году, чтобы удлинить новогодние праздники, пишет ТАСС со ссылкой на проект постановления правительства. Если документ будет утвержден в нынешнем виде, россияне будут отдыхать с 1 по 10 января, а первый рабочий день следующего года выпадет на понедельник.
Но из-за этого сократятся майские праздники: в соответствии с планом переноса выходных дней в мае россияне не будут работать с 1 по 3 и с 8 по 10 мая. Для сравнения, в 2020-м году майские праздники длились с 1 по 5 и с 9 по 11 мая, то есть суммарно восемь дней, а не шесть.
В следующем году будет еще несколько длинных выходных. В частности, предлагается сделать нерабочими даты с 21 по 23 февраля, с 6 по 8 марта, с 12 по 14 июня и с 4 по 7 ноября.

«Обновленный график дней отдыха формировался с учетом интересов организаций и различных категорий граждан, что позволит более рационально использовать выходные и нерабочие праздничные дни», — заявили в ведомстве.

Еще одно нововведение — 31 декабря следующего года, которое также предлагается сделать нерабочим днем. Эту идею уже поддержали в Госдуме. В частности, глава комитета по труду и социальной политике Ярослав Нилов назвал это решение разумным, отметив, что это можно было сделать еще в прошлом году: депутат напомнил, что партия ЛДПР предлагала автоматически переносить выходные и нерабочие дни так, чтобы 31 декабря всегда было выходным днем.

«В декабре 2021 года наконец-то это будет, спустя два года. Это показывает, что мы, к сожалению, приходим к разумным решениям, но очень медленно. Это можно было бы отрегулировать еще в декабре прошлого года», — цитирует РИА Новости Ярослава Нилова.

В М