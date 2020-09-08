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Силуанов прокомментировал ситуацию с безработицей в России 

Вечерняя Москва и ещё 11 1 час назад
Силуанов прокомментировал ситуацию с безработицей
Фото: Вечерняя Москва
Безработица в России выходит на докоронавирусные тренды. Об этом во вторник, 8 сентября, сообщил министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов в ходе выступления на пленарной сессии Московского финансового форума.
По его словам, в России восстанавливаются промышленность, потребительский спрос и доходы населения. Силуанов отметил, что падение российской экономики по итогам 2020 года составит менее четырех процентов.

— Может быть, это будут более позитивные фактические данные по экономике, — цитирует Силуанова ТАСС.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил о постепенном восстановлении российской экономики. По его словам, спад российской экономики оказался не таким глубоким, как во многих странах мира, а процессы восстановления идут более динамично. Третий месяц подряд в стране восстанавливаются потребительский спрос, оборот розничной торговли и объем производства в обрабатывающей промышленности.
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Комментарии 2
Экономика , Личный счет , Антон Силуанов , Михаил Мишустин , ИТАР-ТАСС
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