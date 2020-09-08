Силуанов прокомментировал ситуацию с безработицей

Безработица в России выходит на докоронавирусные тренды. Об этом во вторник, 8 сентября, сообщил министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов в ходе выступления на пленарной сессии Московского финансового форума.

По его словам, в России восстанавливаются промышленность, потребительский спрос и доходы населения. Силуанов отметил, что падение российской экономики по итогам 2020 года составит менее четырех процентов.

— Может быть, это будут более позитивные фактические данные по экономике, — цитирует Силуанова ТАСС.