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«Даже, если захотят, не смогут»: «Северный поток-2» оказался немцам не по зубам 

Мария Иванова 1 час назад
«Даже, если захотят, не смогут»: «Северный поток-2» оказался немцам не по зубам
Фото: globallookpress.com
Политолог Александр Сосновский заявил, что Германия не сможет заблокировать «Северный поток-2» из-за собственного законодательства. Об этом он написал в своем Telegram-канале «Доктор Сосновский».
Как сообщал «Рамблер», о возможных санкциях против «Северного потока-2» из-за отравления оппозиционера Алексея Навального ранее заявил представитель канцлера Германии Штеффен Зайберт.
По его словам, Ангела Меркель считает неправильным исключать из обсуждения с другими странами ЕС такой вариант воздействия на руководство России.

«Даже, если захотят закрыть, не смогут», — так прокомментировал эти заявления Сосновский (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены).

Сосновский пришел к такому выводу после того, как нашел справку для правительства, в которой упомянут немецкий закон о внешней торговле. Он напомнил, что участниками проекта газопровода являются частные компании, а не Германия.

«Государство не может вмешиваться в дела свободного рынка по политическим мотивам», — подчеркнул он.

Таким образом, для отказа от «Северного потока-2» потребовалось бы либо нарушить закон, либо изменить его. Сосновский заявил, что ни то, ни другое сейчас невозможно.
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Комментарии
Экономика , Алексей Навальный , Штеффен Зайберт , Ангела Меркель , ЕС
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