«Даже, если захотят, не смогут»: «Северный поток-2» оказался немцам не по зубам 

Политолог Александр Сосновский заявил, что Германия не сможет заблокировать «Северный поток-2» из-за собственного законодательства. Об этом он написал в своем Telegram-канале «Доктор Сосновский».

По его словам, Ангела Меркель считает неправильным исключать из обсуждения с другими странами ЕС такой вариант воздействия на руководство России.

«Даже, если захотят закрыть, не смогут», — так прокомментировал эти заявления Сосновский (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены).

Сосновский пришел к такому выводу после того, как нашел справку для правительства, в которой упомянут немецкий закон о внешней торговле. Он напомнил, что участниками проекта газопровода являются частные компании, а не Германия.

«Государство не может вмешиваться в дела свободного рынка по политическим мотивам», — подчеркнул он.

Таким образом, для отказа от «Северного потока-2» потребовалось бы либо нарушить закон, либо изменить его. Сосновский заявил, что ни то, ни другое сейчас невозможно.