Назван объем проблемных активов российских банков

Аналитики агентства S&P оценили объём проблемных активов российских банков почти в 11 трлн рублей. Это половина российского бюджета, который составляет 21,9 трлн рублей.

На 1 августа кредитный портфель банков составил 72,845 трлн рублей. К концу года 12–15% из них составят проблемные займы, прогнозирует S&P. В деньгах это 10,9 трлн рублей — столько Россия за три года тратит на медицину.

В лучшем случае прибыль банков упадёт до нуля. В ближайший год в России могут закрыться 36 кредитных организаций, говорили в августе аналитики агентства «Эксперт РА».

Усугубляет ситуацию рост долгов бизнеса перед банками — за июль предприниматели просрочили выплаты по кредитам на 271 млрд рублей. К августу из 36,8 трлн рублей корпоративных кредитов просроченными оказались 3 трлн рублей.