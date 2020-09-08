Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
76.27
$
76.17
89.95
89.97
Прогноз
14.09 – 21.09
$
75.38
89.03
Индексы и котировки Brent
39.46
+0.23 Золото
1921.99
+0.03 РТС
1218.52
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
08.09
1.1785
–0.0003
24.08
1.1788
04.09
27.08
13.08

Лукашенко назвал условие продолжения интеграции с Россией 

Евразия Эксперт 2 часа назад
Лукашенко назвал условие для интеграции с Россией
Фото: ТАСС
Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о готовности к дальнейшей интеграции с Россией. Об этом глава государства высказался в интервью российским журналистам 8 сентября, назвав условия, при которых это будет возможно.
Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о готовности продолжать интеграцию с Россией. Его слова процитировал в своем Telegram-канале главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян, вошедший в группу российских журналистов, которые задавали вопросы белорусскому президенту.

«Мы готовы продолжать интеграцию с Россией, но вначале надо, чтобы реально заработали все институты и уже существующие в рамках Союзного государства проекты», — сказал Лукашенко.

Бабаян также сообщил о том, что Лукашенко не намерен вести переговоры с Координационным советом в том числе из-за его позиции по России.

«Они никакая не оппозиция. Все, что они предлагают — это катастрофа для Беларуси и белорусского народа. Они хотят разорвать все наши связи с братской Россией», — подчеркнул глава государства.

Белорусский лидер также ответил на вопрос о сроке своего пребывания на должности.

«Да, я допускаю, что я пересидел, я четверть века работал на Беларусь и для белорусского народа и только я сегодня могу защитить нашу страну», — цитирует Бабаян президента.

По словам Лукашенко, он «просто так не уйдет», поскольку тогда его сторонников «будут резать», но допускает вероятность досрочных президентских выборов после реформы Конституции.
Видео дня. Штрафы за нарушение норм предоставления ЖКУ могут вырасти
Евразия Эксперт: последние новости
Тихановская призвала протестующих не выходить на площади Тихановская призвала протестующих не выходить на площади Стали известны сроки переброски нефтяных потоков из литовских портов в российские Стали известны сроки переброски нефтяных потоков из литовских портов в российские Санкции США не помешают интеграции энергосистем Азербайджана, Ирана и России – азербайджанский эксперт Санкции США не помешают интеграции энергосистем Азербайджана, Ирана и России – азербайджанский эксперт
Комментарии 243
Экономика , Александр Лукашенко , Роман Бабаян , Радиостанция "Говорит Москва"
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Силуанов прокомментировал ситуацию с безработицей
Силуанов прокомментировал ситуацию с безработицей
Россия замахнулась на мировое нефтяное лидерство
Россия замахнулась на мировое нефтяное лидерство
Нефть пробила психологическую отметку
Нефть пробила психологическую отметку
Названы потери ФРГ от остановки «Северного потока — 2»
Названы потери ФРГ от остановки «Северного потока — 2»
Видео
Названа лучшая валюта для сбережений
00:38
Названа лучшая валюта для сбережений
Личный счет
Россиянам открыли портал в финансовую кабалу
00:32
Россиянам открыли портал в финансовую кабалу
Личный счет
Мишустин поразился камчатской больнице
01:06
Мишустин поразился камчатской больнице
Экономика Другое
Кипр сделал заявление о соглашении с РФ по налогам
00:51
Кипр сделал заявление о соглашении с РФ по налогам
Экономика
Россиян ждет резкое подорожании доставки
00:30
Россиян ждет резкое подорожании доставки
Личный счет Статьи
Россиянам предложили неожиданный способ сохранения денег
00:36
Россиянам предложили неожиданный способ сохранения денег
Личный счет
Никакой анонимности: Наличные выводят из тени
00:57
Никакой анонимности: Наличные выводят из тени
Личный счет
План Лукашенко по нефти ударит по Белоруссии
00:19
План Лукашенко по нефти ударит по Белоруссии
Экономика
Евро по 92? Эксперты дали прогноз по рублю
02:54
Евро по 92? Эксперты дали прогноз по рублю
Рынки
Россиянам раскрыли преимущества слабого рубля
01:12
Россиянам раскрыли преимущества слабого рубля
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение