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Банк России не исключает снижения ставки ниже 4% для возвращения инфляции к цели 

Прайм и ещё 11 1 час назад
ЦБ назвал условие снижения ставки ниже 4%
Фото: ТАСС
Банк России не исключает снижения ключевой ставки ниже 4%, если возникнет необходимость вернуть инфляцию к целевому уровню в 4%, заявил зампред ЦБ РФ Алексей Заботкин, выступая на форуме "Казначейство 2020", организованном Национальной финансовой ассоциацией.

"Если это будет необходимо для возвращения инфляции к цели в 4%", — ответил он на вопрос, возможно ли снижение ключевой ставки ниже 4% при каких-то условиях.

Согласно официальной позиции регулятора, Банк России в 2020-2022 годах будет проводить денежно-кредитную политику таким образом, чтобы обеспечить закрепление инфляции вблизи 4%.
По данным Росстата, в августе в России зафиксирована нулевая инфляция после 0,4% месяцем ранее, в годовом выражении она ускорилась до 3,6% с июльских 3,4%. Банк России ожидает инфляцию в конце текущего года в диапазоне 3,7-4,2%, в 2021 году — 3,5-4%, в 2022 году она будет находиться на целевом уровне в 4%.
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Комментарии
Экономика , Экономика России , Алексей Заботкин , Центральный банк России
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