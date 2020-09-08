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Госдолг России установит многолетний рекорд 

Lenta.ru и ещё 11 2 часа назад
Госдолг России установит многолетний рекорд
Фото: Дмитрий Духанин / «Коммерсантъ»
Госдолг России по итогам 2021 года приблизится к отметке 20 процентов ВВП, сообщил министр финансов Антон Силуанов, которого цитирует ТАСС. Такой результат будет означать установление многолетнего рекорда.

«Мы уже в следующем году подойдем к черте около 20 процентов долга к ВВП. Мы считаем, что это не опасный уровень, но переходить за него, наверное, было бы нецелесообразно», — отметил министр.

По его словам, российскому правительству следует дорожить доверием иностранных инвесторов, чтобы иметь возможность и дальше занимать на рынке без необходимости использовать другие источники финансирования бюджета. На данный момент около трети владельцев облигаций федерального займа (ОФЗ) — нерезиденты.
По итогам 2019 года российский госдолг составлял 12,2 процента ВВП. Самым низким за всю новейшую историю России стал уровень 2008 года, когда показатель равнялся 6,5 процента. В последний раз объем заимствования превышал 20 процентов ВВП в 2004-м, когда равнялся 20,8 процента ВВП.
Также Силуанов рассказал, что по итогам 2020 года дефицит федерального бюджета составит четыре процента ВВП, который в свою очередь снизится на четыре процента по сравнению с 2019-м.
Российская экономика была готова к снижению цен на нефть, отметил министр, однако не могла подготовиться к ограничениям, введенным из-за коронавируса, когда «люди в целях сохранения здоровья были вынуждены не выходить на работу, а быть дома, ограничивая себя в доходах и в потребительских расходах». Для реализации мер поддержки властям пришлось увеличить заимствования.
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Комментарии
Экономика , Рынки , Антон Силуанов , Правительство РФ , ИТАР-ТАСС
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