Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
76.25
$
76.17
89.95
89.97
Прогноз
14.09 – 21.09
$
72.60
85.25
Индексы и котировки Brent
39.81
+0.13 Золото
1936.52
–0.18 РТС
1218.52
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
08.09
1.1791
+0.0003
24.08
1.1788
04.09
27.08
13.08

Медведев предложил ввести минимальный гарантированный доход россиян 

Вероника Полынина 1 час назад
Медведев предложил платить россиянам просто так
Фото: РИА Новости
Председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев предложил однопартийцам обсудить идею создания в РФ минимального гарантированного дохода граждан, передает РИА «Новости».

«Здесь имеется в виду неприкосновенность той минимальной суммы средств, которая выплачивается государством человеку независимо от рода его деятельности, социального и экономического положения», — сказал Медведев в ходе онлайн-совещания о реализации социальных инициатив «Единой России».

Он отметил, что такая модель существует в ряде зарубежных государств.
Медведев обратил внимание, что пандемия коронавируса показала важность социальной поддержки гражданам.

«Безусловно, эта идея требует максимально внимательного анализа, прежде всего с экономической и финансовой точки зрения, с организационной точки зрения», — сказал глава «ЕР».

Он предложил обсудить эту идею в правительстве и профсоюзах, проанализировать механизмы, которые могут использоваться при реализации инициативы.
Как сообщал «Рамблер», накануне председатель комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов направил помощнику президента России Максиму Орешкину письмо, в котором предложил в условиях пандемии коронавирусной инфекции выплачивать безработным россиянам безусловный базовый доход в дополнение к пособию по безработице. По его словам, выплата фиксированной денежной суммы гарантирует безработным минимальный уровень потребления товаров, услуг и информации.
Видео дня. Штрафы за нарушение норм предоставления ЖКУ могут вырасти
Комментарии 111
Экономика , Дмитрий Медведев , Андрей Кутепов , Максим Орешкин , Единая Россия , Совет Федерации , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россияне получат прибавку к пенсии
Россияне получат прибавку к пенсии
В сентябре изменят порядок начисления пенсии
В сентябре изменят порядок начисления пенсии
Лишат всех благ: коммунальщики готовят сюрприз россиянам
Лишат всех благ: коммунальщики готовят сюрприз россиянам
В России ввели новое правило для пенсионных выплат
В России ввели новое правило для пенсионных выплат
Видео
Названа лучшая валюта для сбережений
00:38
Названа лучшая валюта для сбережений
Личный счет
Россиянам открыли портал в финансовую кабалу
00:32
Россиянам открыли портал в финансовую кабалу
Личный счет
Мишустин поразился камчатской больнице
01:06
Мишустин поразился камчатской больнице
Экономика Другое
Кипр сделал заявление о соглашении с РФ по налогам
00:51
Кипр сделал заявление о соглашении с РФ по налогам
Экономика
Россиян ждет резкое подорожании доставки
00:30
Россиян ждет резкое подорожании доставки
Личный счет Статьи
Россиянам предложили неожиданный способ сохранения денег
00:36
Россиянам предложили неожиданный способ сохранения денег
Личный счет
Никакой анонимности: Наличные выводят из тени
00:57
Никакой анонимности: Наличные выводят из тени
Личный счет
План Лукашенко по нефти ударит по Белоруссии
00:19
План Лукашенко по нефти ударит по Белоруссии
Экономика
Евро по 92? Эксперты дали прогноз по рублю
02:54
Евро по 92? Эксперты дали прогноз по рублю
Рынки
Россиянам раскрыли преимущества слабого рубля
01:12
Россиянам раскрыли преимущества слабого рубля
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение