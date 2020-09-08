Медведев предложил платить россиянам просто так

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«Здесь имеется в виду неприкосновенность той минимальной суммы средств, которая выплачивается государством человеку независимо от рода его деятельности, социального и экономического положения», — сказал Медведев в ходе онлайн-совещания о реализации социальных инициатив «Единой России».

Он отметил, что такая модель существует в ряде зарубежных государств.

Медведев обратил внимание, что пандемия коронавируса показала важность социальной поддержки гражданам.

«Безусловно, эта идея требует максимально внимательного анализа, прежде всего с экономической и финансовой точки зрения, с организационной точки зрения», — сказал глава «ЕР».

Он предложил обсудить эту идею в правительстве и профсоюзах, проанализировать механизмы, которые могут использоваться при реализации инициативы.