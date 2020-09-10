Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
75.50
$
75.75
89.25
89.40
Прогноз
14.09 – 21.09
$
77.00
90.48
Индексы и котировки Brent
40.48
+0.15 Золото
1946.47
+0.11 РТС
1201.34
+1.00
Динамика валют
EUR / USD
10.09
1.1823
–0.0008
26.08
1.1831
07.09
30.08
16.08

Счетная палата выявила недостатки и нарушения в Минэнерго на 292 млн рублей 

Прайм и ещё 13 1 час назад
Счетная палата выявила нарушения в Минэнерго на 292 млн
Фото: РИА Новости
Счетная палата РФ по результатам проверки работы Минэнерго в 2019 году выявила недостатки и нарушения в ведомстве на общую сумму в 292 миллиона рублей, говорится в сообщении СП.

"Всего Счетная палата выявила в Минэнерго недостатков и нарушений на сумму в 292 миллиона рублей. В том числе при формировании госзадания и ведении контроля за осуществлением бюджетных инвестиций", — сообщается в релизе.

При этом доходы Минэнерго в отчетном периоде составили 46,7 миллиарда рублей, или 106%. Основной объем поступлений — свыше 94% — пришелся на доходы по соглашениям о разделе продукции. Они в 2019 году превзошли прогноз на 8,6%.

"Что касается расходов ведомства, то, по оценке Счетной палаты, Минэнерго исполнило их не полностью. Так, неосвоенными остались 891,7 миллиона рублей (3,4% утвержденных бюджетных назначений)", — заявляет СП.

Кроме того, Счетная палата указала, что 80% (18,6 миллиарда рублей) всех расходов Минэнерго пришлось на реализацию государственной программы "Развитие энергетики". Минэнерго является ее ответственным исполнителем и в целом обеспечило достаточно высокий уровень кассового исполнения программы в 2019 году — 98,9%. При этом единственный целевой показатель "Темпы роста инвестиций в основной капитал в топливно-энергетическом комплексе к уровню 2018" не был исполнен. Так, из 21 основного мероприятия госпрограммы реализовано только 14, а из 30 показателей ее подпрограмм не достигнуты значения девяти.
В свою очередь Минэнерго РФ в своем комментарии сообщило, что, по данным ведомства, в соответствии с выпиской ФК остаток неосвоенных средств составляет 810,1 миллиона рублей вместо 891,7 миллиона, указанных в докладе Счетной палаты. А на реализацию программы "Развитие энергетики" в 2019 году оказывал влияние ряд внешних факторов: неблагоприятная рыночная конъюнктура, действие внешнеэкономических ограничений со стороны ЕС и США, исполнение Россией обязательств по сделке ОПЕК+.

"Неисполнение целевого показателя "Темпы роста инвестиций в основной капитал в топливно-энергетическом комплексе к уровню 2018" также обусловлено завершением реализации ряда крупных инвестиционных проектов в сфере транспортировки газа и продуктов его переработки в 2017-2018 годах, инвестиционного цикла по реализации проектов в рамках договоров поставки мощности", — уточнило ведомство.

Кроме того, в Минэнерго отметили, что в ходе проверки не установлены факты недостоверности бюджетной отчетности за 2019 год.
Видео дня. Россияне отказываются от банковских карт
Прайм: последние новости
Спасти нельзя погибнуть. "Северному потоку-2" уже ищут альтернативы Спасти нельзя погибнуть. "Северному потоку-2" уже ищут альтернативы Пивовары не поддержали маркировку пива в России Пивовары не поддержали маркировку пива в России Песков: макроэкономическая ситуация в России стабильна Песков: макроэкономическая ситуация в России стабильна
Комментарии
Экономика , Компании , Личный счет , Недвижимость , ЕС , Счетная палата , Минэнерго
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Хранящим сбережения в рублях​ россиянам дали совет
Хранящим сбережения в рублях​ россиянам дали совет
Медведев предложил заткнуть рот бедным деньгами
Медведев предложил заткнуть рот бедным деньгами
«Даже, если захотят, не смогут»: «Северный поток-2» оказался немцам не…
«Даже, если захотят, не смогут»: «Северный поток-2» оказался немцам не…
НПФ столкнутся с оттоком пенсионных накоплений
НПФ столкнутся с оттоком пенсионных накоплений
Видео
Чем грозит россиянам курс в 100 рублей
00:23
Чем грозит россиянам курс в 100 рублей
Экономика
Названа лучшая валюта для сбережений
00:38
Названа лучшая валюта для сбережений
Личный счет
Россиянам открыли портал в финансовую кабалу
00:32
Россиянам открыли портал в финансовую кабалу
Личный счет
Мишустин поразился камчатской больнице
01:06
Мишустин поразился камчатской больнице
Экономика Другое
Кипр сделал заявление о соглашении с РФ по налогам
00:51
Кипр сделал заявление о соглашении с РФ по налогам
Экономика
Россиян ждет резкое подорожании доставки
00:30
Россиян ждет резкое подорожании доставки
Личный счет Статьи
Россиянам предложили неожиданный способ сохранения денег
00:36
Россиянам предложили неожиданный способ сохранения денег
Личный счет
Никакой анонимности: Наличные выводят из тени
00:57
Никакой анонимности: Наличные выводят из тени
Личный счет
План Лукашенко по нефти ударит по Белоруссии
00:19
План Лукашенко по нефти ударит по Белоруссии
Экономика
Евро по 92? Эксперты дали прогноз по рублю
02:54
Евро по 92? Эксперты дали прогноз по рублю
Рынки
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть