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Курс доллара: чем грозит россиянам курс в 100 рублей 

Мария Иванова 2 часа назад
Аналитик Forex Optimum Иван Капустянский заявил, что резко подскочивший до ста рублей курс доллара или евро — это не так страшно, как постепенное ослабление рубля. Об этом пишет «Российская газета».
Капустянский объяснил, что после резких обвалов обычно начинается постепенное и длительное укрепление российской валюты.
Аналитик подчеркнул, что в случае медленного ослабления рубля будет расти инфляции, а реальный уровень доходов — падать.
По мнению Капустянского, в ближайшее время доллар закрепится на отметке в 76 рублей, а к концу месяца — в 78 рублей.
Эксперт отметил, что пока рубль подводит подешевевшая нефть, но скоро она может вернуться к росту. Также на курсы способна повлиять публикация 9 сентября статистики по ВВП России за второй квартал (прогнозируется падение на 8,5 процента).
Как сообщал «Рамблер», вечером 8 сентября на Московской бирже курс доллара рос на 69 копеек, до 76,46 рубля. Евро дорожал до 90,13 рубля (плюс 62,75 копейки). На этой неделе евро начал превышать 90 рублей впервые с февраля 2016-го.
Проверить текущий курс доллара онлайн можно на «Рамблер/финансах»
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Экономика , Видео , Иван Капустянский , Московская биржа , "Российская газета"
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