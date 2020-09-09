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Как Россия будет выходить из кризиса 

Артём Кульша 33 минуты назад
Как Россия будет выходить из кризиса
Фото: РИА Новости
Проект федерального бюджета России на 2021-2023 годы предполагает значимое сокращение расходов лишь в 2022-м. Об этом сообщает «Коммерсант».
По информации издания, в конце августа — начале сентября рабочие группы комиссии при правительстве России по бюджетным проектировкам фактически завершили работу над проектом бюджета на 2021–2023 годы.
Согласно материалам рабочих групп, 26 августа подкомиссия комиссии по проектировкам де-факто утвердила версию бюджетного прогноза Министерства экономического развития России: в 2021 году доходы бюджета составят 18,745 триллиона рублей, расходы — 21,501 триллиона рублей, дефицит — 2,755 триллиона рублей, в 2022-м — 20,63 триллиона рублей, 21,88 триллиона рублей и 1,251 триллиона рублей соответственно, в 2023-м — 22,253 триллиона рублей, 23,666 триллиона рублей и 1,412 триллиона рублей соответственно.

«Несложно видеть, что в трехлетнем бюджете фактический год бюджетной консолидации (значимого сокращения расходов в рамках бюджетного правила) — 2022-й: номинально к 2021 году расходы в нем вырастут лишь на 380 миллиарда рублей, что с учетом инфляции означает сокращение реальных расходов», — отмечает «Коммерсант».

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Комментарии
Экономика , Правительство РФ , Минэкономразвития
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