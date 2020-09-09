Как Россия будет выходить из кризиса 

«Несложно видеть, что в трехлетнем бюджете фактический год бюджетной консолидации (значимого сокращения расходов в рамках бюджетного правила) — 2022-й: номинально к 2021 году расходы в нем вырастут лишь на 380 миллиарда рублей, что с учетом инфляции означает сокращение реальных расходов», — отмечает «Коммерсант».