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«Кризис ощущается нижней частью спины» 

Мария Иванова 29 минут назад
«Кризис ощущается нижней частью спины»
Фото: ТАСС
Глава ВТБ Андрей Костин рассказал, что вызванный пандемией кризис отличается от предыдущих и влияет на экономику гораздо сильнее. Об этом сообщает Finam.ru со ссылкой на выступление Костина на Московском финансовом форуме (МФФ).
Костин подчеркнул, что этот кризис оказался «рукотворным», а прошлые были финансовыми и банки ощущали их первыми.

«Чувствовали на кончиках пальцев. Теперь больше кризис чувствуем, наверное, нижней частью спины, потому что, наверное, этот кризис рукотворный, пришел от пандемии», — отметил он.

В то же время Костин отметил, что банки не прибегают к помощи акционеров или государства. По его словам, это доказывает, что за последние годы благодаря усилиям Центробанка банковский сектор стал сильнее.

«Мы сегодня не испытываем проблем с ликвидностью — ни рублевой, ни долларовой — кстати, не взирая на все санкционные действия», — подчеркнул глава ВТБ.

Как сообщал «Рамблер», в ходе ММФ Костин предложил новую меру для стимуляции экономики — отрицательный НДФЛ для малоимущих. По его словам, такая мера мотивирует людей устраиваться на работу и способна вывести Россию на три-четыре процента роста ВВП в год.
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Комментарии
Экономика , Андрей Костин , Банк ВТБ , Центральный банк России
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