Россия получила новую национальную идею

«Сейчас закладываются основы развития мировой экономики после пандемии коронавирусу. У России есть огромный потенциал по развитию зеленой энергетики. У нас огромные возможности в развитии водородной энергетики. Мы мировые лидеры по потенциалу ветровой энергетики. Развитие проектов в Арктике может быть более выгодным, чем проекты в Сахаре. Эти проекты способны трансформировать всю экономику страны. Развитие «зеленой» энергетики может сформировать новую национальную идею», — сказала Митрова.