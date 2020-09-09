Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
75.83
$
75.85
89.50
89.50
Прогноз
14.09 – 21.09
$
77.00
90.48
Индексы и котировки Brent
40.08
–0.07 Золото
1944.65
+0.45 РТС
1189.47
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
09.09
1.1803
–0.0032
25.08
1.1835
06.09
28.08
14.08

В «Сколково» назвали новую национальную идею России 

Национальная Служба Новостей 4 часа назад
Россия получила новую национальную идею
Фото: ТАСС
Директор Центра энергетики Московской школы управления «Сколково» рассказала на пресс-конференции в НСН, каким курсом нужно развивать российскую экономику.
Восстановление экономики России после коронавирусу по «зеленому» курсу важно для дальнейшего развития страны. Отказ от такого курса будет подрывать конкурентоспособность российской экономики. Об этом на пресс-конференции НСН «Greenpeace представит план выхода из коронакризиса» заявила директор Центра энергетики Московской школы управления Сколково Татьяна Митрова.

«Сейчас закладываются основы развития мировой экономики после пандемии коронавирусу. У России есть огромный потенциал по развитию зеленой энергетики. У нас огромные возможности в развитии водородной энергетики. Мы мировые лидеры по потенциалу ветровой энергетики. Развитие проектов в Арктике может быть более выгодным, чем проекты в Сахаре. Эти проекты способны трансформировать всю экономику страны. Развитие «зеленой» энергетики может сформировать новую национальную идею», — сказала Митрова.

Ранее руководитель климатического направления российского Greenpeace Василий Яблоков заявил на пресс-конференции НСН, что Greenpeace будет помогать российскому правительству решать экономические и экологические проблемы, вызванные коронавирусом, привлекая экспертов на свою интернет-платформу «Зеленый курс России».
Видео дня. Предприятия не смогут заплатить отложенные налоги в 2020 году
Национальная Служба Новостей: последние новости
Польша предложит Германии альтернативу «Северному потоку-2» Польша предложит Германии альтернативу «Северному потоку-2» Лукашенко разоблачил фальшивку, единая валюта России и Белоруссии, мера наказания для Ефремова Лукашенко разоблачил фальшивку, единая валюта России и Белоруссии, мера наказания для Ефремова Минск подтвердил подготовку к переброске нефтепотоков из Литвы в РФ Минск подтвердил подготовку к переброске нефтепотоков из Литвы в РФ
Комментарии 25
Экономика , Татьяна Митрова , Правительство РФ
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
200 тысяч в месяц: названы высокооплачиваемые вакансии
200 тысяч в месяц: названы высокооплачиваемые вакансии
«Даже, если захотят, не смогут»: «Северный поток-2» оказался немцам не…
«Даже, если захотят, не смогут»: «Северный поток-2» оказался немцам не…
SpaceX приобрела российское ПО
SpaceX приобрела российское ПО
Дерипаска поделился болью за россиян
Дерипаска поделился болью за россиян
Видео
Чем грозит россиянам курс в 100 рублей
00:23
Чем грозит россиянам курс в 100 рублей
Экономика
Названа лучшая валюта для сбережений
00:38
Названа лучшая валюта для сбережений
Личный счет
Россиянам открыли портал в финансовую кабалу
00:32
Россиянам открыли портал в финансовую кабалу
Личный счет
Мишустин поразился камчатской больнице
01:06
Мишустин поразился камчатской больнице
Экономика Другое
Кипр сделал заявление о соглашении с РФ по налогам
00:51
Кипр сделал заявление о соглашении с РФ по налогам
Экономика
Россиян ждет резкое подорожании доставки
00:30
Россиян ждет резкое подорожании доставки
Личный счет Статьи
Россиянам предложили неожиданный способ сохранения денег
00:36
Россиянам предложили неожиданный способ сохранения денег
Личный счет
Никакой анонимности: Наличные выводят из тени
00:57
Никакой анонимности: Наличные выводят из тени
Личный счет
План Лукашенко по нефти ударит по Белоруссии
00:19
План Лукашенко по нефти ударит по Белоруссии
Экономика
Евро по 92? Эксперты дали прогноз по рублю
02:54
Евро по 92? Эксперты дали прогноз по рублю
Рынки
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение