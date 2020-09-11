Германия заговорила о приостановке «Севпотока-2»

Берлин рассматривает возможность приостановки строительства газопровода «Северный поток — 2» в качестве реакции на инцидент с блогером Алексеем Навальным , заявил глава МИД Германии Хайко Маас, отметив при этом, что решение по проекту будет зависеть от России.

«Мы вынесем на повестку все варианты и в подходящее время примем решение. Россия, приняв участие в расследовании (инцидента с блогером), может внести вклад в то, чтобы такое решение (о приостановке строительства «Северного потока — 2») не было принято», — сказал министр, передает ТАСС.

По его словам, «нельзя говорить о том, что раз санкции не действуют, то и не нужно никакие вводить».

«Иногда следует принять меры, тем самым сказав, что мы не хотим жить в мире без правил», — считает глава МИД ФРГ.

Разговоры о прекращении реализации «Северного потока — 2» начались в ФРГ после госпитализации Навального. Остановки проекта в категоричной форме требовали лидеры партии «Союз-90» / «Зеленые». В либеральной Свободной демократической партии предлагали ввести временный мораторий на строительство, пока не будут прояснены все вопросы. Того же потребовал кандидат на пост председателя Христианско-демократического союза Фридрих Мерц . Левая партия выступает против.

При этом немецкие СМИ отмечали, что Германия может потерять миллиарды евро при остановке «Северного потока — 2». Немецкий экономист Габриэль Фельбермейр также предупредил о последствиях отказа от «Северного потока — 2» для Германии.