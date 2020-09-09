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Из России массово вывели деньги 

Lenta.ru и ещё 4 2 часа назад
Из России массово вывели деньги
Фото: ТАСС
Частный сектор в январе-августе 2020 года вывез из России в 1,7 раза больше денег, чем за тот же период 2019 года. Об этом свидетельствуют данные Банка России. Причиной бегства капитала стало снижение обязательств банков и прочих секторов перед нерезидентами.
За первые восемь месяцев текущего года показатель составил 34,8 миллиарда долларов. Для сравнения, в январе-августе 2019 года чистый вывоз капитала частным сектором был на уровне 20 миллиардов, а по итогам всего прошлого года он составил 26,7 миллиарда. В 2018-м показатель был 63 миллиардов долларов.
Как следует из статистики регулятора, профицит внешней торговли России за восемь месяцев снизился на 47,8 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 57,3 миллиарда долларов. В тот же период в 2019 году профицит внешней торговли составлял 109,8 миллиарда. Положительное сальдо торгового баланса России в 2019 году составило 163,1 миллиарда долларов (на 16,1 процента ниже, чем в 2018-м).
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