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Любимый напиток россиян подорожает 

Вероника Полынина 56 минут назад
Любимый напиток россиян подорожает
Фото: РИА Новости
Глава Минпромторга Денис Мантуров предложил президенту России Владимиру начать маркировку алкоголя, в том числе и пива, передает РИА «Новости».

«Считаем важным зайти с маркировкой в сегмент алкоголя, чтобы защитить нашего потребителя. Это важно, поскольку данная сфера особенно подвержена контрафакту и фальсификатам», — заявил Мантуров на совещании у президента.

Глава Минпромторга предложил начать маркировку с пива, а затем перейти на другие алкогольные напитки.
Предсказан резкий рост цен на красную икру в России
«Интерфакс» сообщает, что крупнейшие пивоваренные компании в России — AB InBev Efes (Anheuser-Busch InBev), «Балтика» (Carlsberg Group) и Heineken — выступили против введения обязательной маркировки пива. Пивовары назвали инициативу экономически нецелесообразной и избыточной.
По словам представителя «Балтики» Ирины Федот