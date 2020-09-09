Оценен долг белорусских банков перед Россией

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Совокупный долг белорусских банков перед российскими по линии межбанковского кредитования составляет 2-2,5 миллиарда долларов. Такую оценку дала старший директор по банкам Fitch Ratings Ольга Игнатьева, сообщает Reuters.

Как выяснили в агентстве, в Москве опасаются повторения «украинского сценария», развернувшегося после конфликта 2014 года. Тогда российские кредиторы вынуждены были списать долги из-за действий властей республики.

правительстве России попросили банки не закрывать доступ к ликвидности для белорусских финансовых организаций, чтобы те могли не прекращать операции и не давали повода властям применить к ним меры воздействия.

Долю государства в банковском секторе республики агентство оценивает примерно в 80 процентов. Однако частные банки т