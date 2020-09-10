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FT: Евросоюз может подать в суд на Великобританию 

ТАСС и ещё 1 2 часа назад
ЕС собирается подать в суд на Великобританию
Фото: Reuters
Брюссель рассматривает возможность инициирования судебного иска в отношении Лондона в связи с новым законопроектом Великобритании о внутренних рынках, который допускает нарушение двустороннего соглашения об условиях ее выхода из сообщества (Brexit). Об этом сообщает в четверг газета Financial Times, которая ознакомилась с соответствующим аналитическим документом ЕС.
По мнению его авторов, такие шаги Соединенного Королевства представляют собой "явное нарушение основных положений" протокола по Северной Ирландии, согласованного в рамках прошлогодней сделки с британским премьером Борисом Джонсоном. Подрыв обязательств "откроет путь к средствам правовой защиты, доступным в соответствии с соглашением о выходе", говорится в документе. В числе возможных вариантов действий называется возбуждение дела в Европейском суде. В качестве альтернативы ЕС может приступить к процессу урегулирования споров, "который в конечном счете также может привести к введению финансовых санкций".
В законопроекте, представленном в среду британским правительством, оговаривается, что некоторые из его положений "будут иметь силу, несмотря на несоответствие или несовместимость с международными или национальным правом". Он призван регулировать торговые отношения между составными частями Соединенного Королевства с момента завершения переходного периода после Brexit 31 декабря 2020 года.
Намерение британского руководства обойти положения двусторонних договоренностей по Brexit приятием спорного билля, вызвало острую реакцию не только в Брюсселе, но и в самой правящей в Британии Консервативной партии и даже в Вашингтоне.

Неприятие законопроекта

Невыполнение Великобританией международных обязательств "подорвет ее международное положение", отметил источник в Еврокомиссии. Это "полная деградация 4-летних переговоров страны, известной как колыбель демократии", приводит издание слова одного из дипломатов ЕС.
По мнению бывшего британского премьера от тори Джона Мэйджора, потеря репутации за невыполнение взятых на себя обещаний может стоить очень дорого. "Мы лишимся чего-то поистине бесценного, что, возможно, никогда не удастся восстановить", — сказал он.
Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, как информирует Financial Times предупредила Лондон, что конгресс проголосует против заключения соглашения о свободной торговле с Великобританией, если та пересмотрит Белфастское соглашение (1998) о политическом урегулировании конфликта в Ольстере, положившее конец вооруженным столкновениями североирландских католиков и протестантов.

"Если Великобритания нарушит этот международный договор, а Brexit подорвет "Cоглашение Страстной пятницы", не будет абсолютно никаких шансов на то, что торговое соглашение между США и Великобританией будет одобрено конгрессом", — подчеркнула Пелоси.

Brexit

Великобритания покинула ЕС в ночь на 1 февраля 2020 года после трех лет переговоров об условиях выхода. Брюссель и Лондон договорились о переходном периоде до конца текущего года, во время которого на Соединенное Королевство распространяются все европейские нормы. Продлевать срок переходного периода британская сторона отказалась. За остающееся время Лондон и Брюссель должны согласовать документ о порядке выстраивания будущих отношений. Если соглашение, в котором будут оговариваться новые правила торговли, так и не удастся заключить, стороны начнут торговать по правилам ВТО, с применением всех торговых пошлин и квот.
Предпоследний раунд переговоров об условиях будущих отношений Великобритании и Евросоюза стартовал во вторник в Лондоне. Премьер Джонсон ранее предупредил, что диалог должен быть завершен к саммиту ЕС 15 октября, чтобы стороны успели утвердить соглашение.
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Комментарии
Экономика , Борис Джонсон , ВТО , ЕС , Конгресс США , Консервативная партия , Еврокомиссия , Financial Times
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