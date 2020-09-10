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Названа угроза для финансовой системы США

Lenta.ruиещё 3
2 часа назад
Изменение климата представляет собой угрозу для стабильности финансовой системы США, которая требует принятия срочных мер со стороны финансовых регуляторов, включая Федеральную резервную систему (ФРС). Об этом пишет Reuters со ссылкой на отчет Комиссии по торговле товарными фьючерсами.
Названа крупная угроза для финансовой системы США
Фото:  Carlos Barria / Reuters Carlos Barria / Reuters
В нем отмечается, что последствия изменения климата уже сказываются на США. Переход к нулевым выбросам может повлиять на многие сегменты экономики, вызвав шок и нарушения нормального функционирования финансовых рынков, считают эксперты.
Специалисты назвали сдвиг в структуре энергопотребления вероятной причиной падения стоимости некоторых активов. Издержки на переход к «зеленой» экономике будут только расти, говорится в отчете. Аналитики называют важным проводить стресс-тесты банков на предмет их устойчивости к изменениям климата, а также призывают компании раскрывать информацию о вредных выбросах.
Ранее сообщалось, что потепление в регионах многолетней мерзлоты становится одной из главных угроз для инфраструктуры крупнейших российских корпораций. Влияние потепления на финансовые показатели и капитализацию сырьевых компаний может начать ощущаться уже в ближайшей перспективе.
Экономика,ФРС,Reuters,
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