Кому выгоден слабый рубль, разоряющий россиян

Курс рубля продолжает ставить антирекорд за антирекордом: с каждым днем все больше дешевеет по отношению к основным мировым валютам. Так, с начала сентября рубль снизился по отношению к доллару на 3,5%, а по отношению к евро и фунту стерлингов — на 2,5%.

Впрочем, даже в таких необычайно сложных экономических условиях нашлись отрасли, для которых удешевление рубля — благо. Кому сейчас жить хорошо, когда стране плохо, «Свободной прессе» рассказали экономисты.

Отечественные производители вынуждены повышать цены

Юрист коммерческой практики юридической фирмы «Арбитраж.ру» Дмитрий Усольцев напоминает, что краткосрочный позитивный эффект от удорожания экспорта быстро нивелируются подорожанием всего импортного.

— Говоря о высоком курсе иностранных валют по отношению к рублю, следует помнить о том, что с момента принятия Федерального закона №178-ФЗ в России действует новое «бюджетное правило». Согласно данному правилу, расходы и доходы федерального бюджета планируются исходя из цены за баррель нефти $40 (в ценах 2017 года, индексируются ежегодно на 2%).

Нефтегазовые доходы, получаемые свыше базовой цены, в том числе направляются на покупку иностранной валюты.

«СП»: — И как снижение курса рубля сказывается на госбюджете?

— По оценкам Минфина нефтегазовые доходы составляют половину в структуре федерального бюджета, а с учетом общих налогов компаний ТЭК может доходить и до трети. Следовательно, удачное соотношение цены на нефть и курса доллара потенциально может быть выгодно федеральному бюджету.

«СП»: — Но если говорить о конкретных отраслях, то в выигрыше от роста курса валюты оказываются исключительно «сырьевики»?

— Не все так просто. Да, снижение курса национальной валюты принесет очевидные выгоды тем, кто так или иначе связан с экспортом, так как в рублевом выражении их доходы возрастут. А вот в отношении импорта ситуация будет обратная.

В долгосрочной перспективе негативные последствия от ослабления рубля ощутят на себе все граждане. Ведь даже отечественные производители будут вынуждены повышать цены в случае роста цен на импортное сырье, а также малый бизнес, реализующий товары народного потребления.

Идет активное развитие внутреннего туризма

Руководитель аналитического департамента финансовой компании AMarkets Артем Деев отмечает, что в выигрыше от удешевления рубля оказались и экспортеры услуг, в том числе, туристических.

«СП»: — Каким крупным отраслям прежде всего выгодно, что рубль дешевеет?

— Низкий курс выгоден российским компаниям-экспортерам, которые реализуют товары на территории зарубежных стран, продавая их за доллары. Колебания курсов и высокая волатильность отечественной валюты идет им на руку, так как формирует прибыли.

Но дело в том, что из-за низкого спроса на топливо объемы сырьевого экспорта (нефти, газа и угля) снизились. Однако стабильными остаются машиностроение и металлургия. Драйверами роста в таких условиях становятся агропромышленные предприятия, в первую очередь, экспортеры зерновых.

«СП»: — А что вы можете сказать о туристической отрасли? Очевидно ведь, что удорожание отдыха за рубежом должно стимулировать интерес туристов (как отечественных, так и иностранных) к России.

— Вы правы, туристическая отрасль тоже выигрывает. Но нужно учитывать, что большинство стран, в которые любят ездить россияне, остаются закрытыми, поэтому идет активное развитие внутреннего туризма.

Люди, уставшие от нескольких месяцев самоизоляции, берут отпуск, и посещают российские курорты. Например, популярными направлениями, помимо Краснодарского края (Сочи, Геленджик, Анапа и Абрау-Дюрсо), стали Алтай, Калининград и Карелия.

Неожиданные результаты показывает Санкт-Петербург. Несмотря на то, что на город пришлось менее 3% от всех путевок, здесь оказался самый большой средний чек относительно всех остальных туристических городов, в среднем гости города тратили 4600 рублей на один поход в магазин.

Растет интерес и к Крыму. Только в августе курорты посетили более 2 миллионов человек, и если учитывать, что многие россияне перенесли отпуск на осень, туристический поток будет только расти.

В запасе есть сентябрь и часть октября, вероятно, туристы также будут посещать полуостров в новогодние каникулы. В Крыму туристы оставляли примерно 2163 рубля за одну покупку.