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Курс доллара: «американец» взлетел 

Мария Иванова 1 час назад
Курс доллара: «американец» взлетел
Фото: ТАСС
Курс доллара в последние дни начал расти к большинству мировых валют: к фунту стерлингов — из-за проблем с Brexit, к рублю — из-за угрозы западных санкций, к турецкой лире — из-за проблем Анкары с экономикой, к юаню — из-за угроз президента США Дональда Трампа.
Издание подчеркнуло, что укрепление американца проходит также на фоне глобального падения акций и слухов о спекулянтах, открывших чрезмерные опционные позиции.
Как сообщал «Рамблер», вечером 9 сентября на Московской бирже курс доллара снизился на 86 копеек, до 75,42 рубля. Евро упал на 74 копейки, до 89,07 рубля.
Узнать текущий курс доллара онлайн можно на «Рамблер/финансах»
Аналитики «Интерфакс-ЦЭА» объяснили, что российская валюта смогла перейти к укреплению благодаря позитивным новостям о о восстановлении мировой экономики и растущим нефтяным ценам
ProFinance отмечает, что на ситуацию с евро должно повлиять выступление главы Европейского центрального банка Кристин Лагард 10 сентября. По версии аналитиков, она может выразить обеспокоенность скачком евро выше 1,20 доллара.
В BNP Paribas считают, что курс евро может немного сбалансировать «вербальная интервенция» Лагард.
Видео дня. Россияне отказываются от банковских карт
Комментарии
Экономика , Кристин Лагард , Дональд Трамп , Московская биржа , ЕЦБ , Интерфакс
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