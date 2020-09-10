Курс доллара: «американец» взлетел 

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Курс доллара в последние дни начал расти к большинству мировых валют: к фунту стерлингов — из-за проблем с Brexit, к рублю — из-за угрозы западных санкций, к турецкой лире — из-за проблем Анкары с экономикой, к юаню — из-за угроз президента США Дональда Трампа

Издание подчеркнуло, что укрепление американца проходит также на фоне глобального падения акций и слухов о спекулянтах, открывших чрезмерные опционные позиции.

Как сообщал «Рамблер», вечером 9 сентября на Московской бирже курс доллара снизился на 86 копеек, до 75,42 рубля. Евро упал на 74 копейки, до 89,07 рубля.

Аналитики «Интерфакс-ЦЭА» объяснили , что российская валюта смогла перейти к укреплению благодаря позитивным новостям о о восстановлении мировой экономики и растущим нефтяным ценам

ProFinance отмечает, что на ситуацию с евро должно повлиять выступление главы Европейского центрального банка Кристин Лагард 10 сентября. По версии аналитиков, она может выразить обеспокоенность скачком евро выше 1,20 доллара.

В BNP Paribas считают, что курс евро может немного сбалансировать «вербальная интервенция» Лагард.