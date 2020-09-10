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ЦБ будет публиковать траекторию ключевой ставки в рамках своего макропрогноза 

Парламентская газета и ещё 4 43 минуты назад
Стало известно о новой стратегии работы ЦБ
Фото: ТАСС
Центробанк планирует начать публикацию траектории ключевой ставки в рамках своего макроэкономического прогноза. Об этом говорится в проекте Основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на 2021 год и период 2022 и 2023 годов, опубликованном на сайте регулятора.
В нём сказано, что Банк России будет предпринимать дальнейшие шаги для повышения информационной открытости.

«Планируется расширение линейки публикаций за счёт регулярных материалов территориальных учреждений Банка России. Для повышения прозрачности и чёткости коммуникации относительно перспектив денежно-кредитной политики Банк России планирует начать публикацию траектории ключевой ставки в рамках своего макроэкономического прогноза», — говорится в материалах Центробанка.

В 2021 году Банк России собирается провести восемь заседаний совета директоров, на них будет обсуждаться уровень ключевой ставки. Планируется, что первое заседание состоится 12 февраля, последнее — 17 декабря. После каждого заседания совета директоров по ключевой ставке глава ЦБ Эльвира Набиуллина будет проводить пресс-конференцию.
В текущем году совет директоров Банка России также проведёт восемь заседаний по вопросу ключевой ставки. Следующее заседание пройдёт 18 сентября, а последнее запланировано на 18 декабря.
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Комментарии
Экономика , Эльвира Набиуллина , Центральный банк России
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