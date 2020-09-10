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​ЦБ описал наихудший сценарий развития экономики в 2021 году 

Банки.ру и ещё 1 1 час назад
Описан наихудший сценарий для экономики России
Фото: РИА Новости
В рисковом сценарии Банка России рост ВВП в 2021 году может оказаться на околонулевом уровне, а инфляция к концу года возрасти до 5,5—6,5%. Такой прогноз приводится в проекте «Основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на 2021 год и период 2022 и 2023 годов».
В рисковом прогнозе предполагается, что в дополнение к повторному росту заболеваемости коронавирусом возможны и другие шоки для мировой экономики: например, усиление торговых противоречий и геополитической напряженности, долговых проблем отдельных стран или отраслей.
При негативном стечении обстоятельств цена на нефть, несмотря на действие соглашения ОПЕК+, упадет до 25 долларов за баррель в 2021 году и будет медленно восстанавливаться до 35 долларов за баррель к концу 2023 года. Для сравнения, в базовом прогнозе ЦБ цена на нефть будет на уровне 35 долларов за баррель в 2021 году и возрастет до 50 долларов за баррель в 2023-м.
Рисковый прогноз предполагает инфляцию на уровне 5,5—6,5% годовых к концу 2021 года (базовый — 4%), рост ВВП — 0—1% (базовый — 2,8—4,8%). При этом в негативном сценарии рост кредитования физлиц может приблизиться к нулю — до 0—4% (в базовом прогнозе заложен рос на 9—14%), юрлиц — 3—7% против 5—10% в базовом прогнозе.
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Экономика , Центральный банк России
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