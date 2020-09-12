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Алкомаркет за городом: как может измениться торговля спиртным в России 

ТК «Звезда» и ещё 23 1 час назад
Алкоголь предложили отправить в спецмагазины
Фото: ТК «Звезда»
Общественная палата предлагает запретить продавать спиртное вне специализированных магазинов.
Запретить продажу алкоголя вне специализированных магазинов предложили в Общественной палате России. Письмо с инициативой направили премьеру Михаилу Мишустину. Эксперимент предлагается начать с Приморья, Магаданской области и Сахалина. Именно эти регионы — самые отстающие в так называемом рейтинге трезвости.
Об ограничениях на продажу спиртного заговорили и в Минздраве. Не исключены и новые запреты. Пока же полицейские планируют отслеживать нелегальных продавцов алкоголя с помощью спутников.
В Москве на днях поймали изготовителей нелегального алкоголя. Много месяцев работали аппараты для перегона дистиллята, пока не нагрянули оперативники.

«Установлено, что жидкость является этиловым спиртом. Данная продукция находилась на хранении без соответствующих сертификатов», — объясняет начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Москве Владимир Васенин.

В этот раз удалось застать с поличным. Чаще производитель суррогата успевает скрыться и все за собой убрать. На борьбу с такими недобросовестными в Совете Федерации предложили бросить спутники.
Требования закона по продаже алкогольной продукции также срабатывают не всегда. В неприметных магазинчиках во дворах у подростка могут не спросить паспорт, а интернет переполнен предложениями о доставке спиртного на дом.
Особый фокус внимания сегодня на том, чтобы добавить ограничений в области торговли алкоголем. В Минздраве поддержали идею поднять возраст продажи до 21 года.

«Мы знаем: чем раньше человек начинает потреблять алкоголь, тем больше вероятность злоупотребления алкоголем в будущем. Поэтому защита молодежи является наиболее важной задачей, — говорит замминистра здравоохранения Олег Салагай.

В Минздраве утверждают, что это распространенная в мире практика. В некоторых странах ограничения на продажу алкоголя — до 25 лет.
В Общественной палате предложили и вовсе запретить продавать спиртное вне алкомаркетов, вынеся их за пределы городов. Опробуют ограничения в экспериментальном порядке в Магаданской и Сахалинской областях, в Ненецком и Чукотском автономных округах, а также в Приморском крае.
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Комментарии
Экономика , Рынки , Олег Салагай , Михаил Мишустин , Общественная палата России , Минздрав РФ , Совет Федерации , МВД
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