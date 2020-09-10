Путин заявил о восстановлении экономики России

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Восстановление российской экономики началось с июня, заявил президент России Владимир Путин в ходе совещания по экономическим вопросам. Трансляцию вел телеканал «Россия 24».

«Сегодня многие специалисты, эксперты говорят, что самый острый кризисный этап позади. Начиная с июня, действительно, в России наметилось восстановление экономической динамики», — сказал он.

Путин добавил, что восстановление деловой активности пока идет неравномерно.

«Предстоит многое сделать, чтобы выйти на траекторию устойчивого роста, что называется, широким фронтом во всех отраслях», — подчеркнул он.

Также, по его словам, спад российской экономики оказался менее глубоким, чем в других ведущих странах.

Согласно данным Росстата, спад ВВП России в II квартале составил 8% в годовом выражении, а в I полугодии — 3,4%.