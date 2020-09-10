Российские магазины оказались под угрозой нового карантина 

В Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ, объединяет Wildberries, « М. Видео », Ozon) рассказали, что Роспотребнадзор отказался смягчить ограничения для непродовольственных магазинов в случае второй волны коронавируса. Об этом пишут «Известия».

Как сообщал «Рамблер», ранее в АКИТ предложили Роспотребнадзору разработать смягченный стандарт для работы магазинов в случае второй волны. По задумке АКИТ, непродовольственные магазины благодаря новым правилам смогли бы работать даже во время карантина.

В частности, в АКИТ просили вводить контроль по плотности посетителей, а не по площади торгового объекта. Кроме того, организация предлагала разделять потоки посетителей на вход и выход, а также обязать сотрудников магазинов носить маски и следить за соблюдением маточного режима покупателями.

Роспотребнадзор ознакомился с письмом АКИТ и не счел нужным изменить старые рекомендации. Таким образом, в случае масштабной второй волны работу магазинов будут ограничивать, на первом этапе снятия ограничений смогут открываться магазины с площадью до 400 квадратных метров, на втором — до 800 квадратных метров, на третьем — все остальные.