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Российские магазины оказались под угрозой нового карантина 

Мария Иванова 18 минут назад
Российские магазины оказались под угрозой нового карантина
Фото: ТАСС
В Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ, объединяет Wildberries, «М. Видео», Ozon) рассказали, что Роспотребнадзор отказался смягчить ограничения для непродовольственных магазинов в случае второй волны коронавируса. Об этом пишут «Известия».
Как сообщал «Рамблер», ранее в АКИТ предложили Роспотребнадзору разработать смягченный стандарт для работы магазинов в случае второй волны. По задумке АКИТ, непродовольственные магазины благодаря новым правилам смогли бы работать даже во время карантина.
В частности, в АКИТ просили вводить контроль по плотности посетителей, а не по площади торгового объекта. Кроме того, организация предлагала разделять потоки посетителей на вход и выход, а также обязать сотрудников магазинов носить маски и следить за соблюдением маточного режима покупателями.
Роспотребнадзор ознакомился с письмом АКИТ и не счел нужным изменить старые рекомендации. Таким образом, в случае масштабной второй волны работу магазинов будут ограничивать, на первом этапе снятия ограничений смогут открываться магазины с площадью до 400 квадратных метров, на втором — до 800 квадратных метров, на третьем — все остальные.
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Комментарии
Экономика , Роспотребнадзор , М.Видео , газета "Известия"
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