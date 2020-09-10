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МВФ отказал Белоруссии в кредите 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 5 1 час назад
МВФ отказал Белоруссии в кредите
Фото: Reuters
Белоруссия не договорилась с Международным валютным фондом (МВФ) о предоставлении финансовой поддержки из-за ухудшения экономической ситуации на фоне пандемии, заявил представитель фонда Джерри Райс.

«В марте Белоруссия обратилась к фонду, чтобы обсудить возможное предоставление экстренной помощи, но соглашение достигнуто не было. Мы не нашли способов преодолеть существенные разногласия в отношении надлежащих мер реагирования на нынешние трудности», — цитирует Райса ТАСС.

Напомним, массовые протесты в Белоруссии привели к резкой девальвации национальной валюты. Белорусский рубль за три недели потерял уже около 10%. Газета ВЗГЛЯД писала, на что готов пойти Минск ради сохранения экономики.
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Экономика , Другое , Джерри Райс , Международный валютный фонд , Деловая газета "Взгляд" , ИТАР-ТАСС
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