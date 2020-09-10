МВФ отказал Белоруссии в кредите 

«В марте Белоруссия обратилась к фонду, чтобы обсудить возможное предоставление экстренной помощи, но соглашение достигнуто не было. Мы не нашли способов преодолеть существенные разногласия в отношении надлежащих мер реагирования на нынешние трудности», — цитирует Райса ТАСС.