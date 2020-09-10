США ввели санкции против россиян

Соединенные Штаты в четверг включили троих россиян и одного украинца в санкционные списки по предполагаемым кибератакам и вмешательству в американские выборы. Об этом говорится в распространенном заявлении американского Минфина.
В черный список попали граждане РФ Антон Андреев, Дарья Асланова и Артем Лифшиц, а также внефракционный депутат Верховной Рады Украины Андрей Деркач, который ранее опубликовал записи разговоров, на которых слышны голоса, похожие на голоса бывшего вице-президента США Джозефа Байдена и экс-президента Украины Петра Порошенко.