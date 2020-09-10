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США ввели санкции против троих россиян и одного украинца 

ТАСС 1 час назад
США ввели санкции против россиян
Фото: Reuters
Соединенные Штаты в четверг включили троих россиян и одного украинца в санкционные списки по предполагаемым кибератакам и вмешательству в американские выборы. Об этом говорится в распространенном заявлении американского Минфина.
В черный список попали граждане РФ Антон Андреев, Дарья Асланова и Артем Лифшиц, а также внефракционный депутат Верховной Рады Украины Андрей Деркач, который ранее опубликовал записи разговоров, на которых слышны голоса, похожие на голоса бывшего вице-президента США Джозефа Байдена и экс-президента Украины Петра Порошенко.
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Экономика , Антон Андреев , Андрей Деркач , Петр Порошенко , Джозеф Байден , Минфин , Верховная Рада
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