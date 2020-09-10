Девальвация в РФ: на что рассчитывать россиянам 

Центробанк России имеет достаточные резервы, чтобы не допустить резкой девальвации рубля, считает доцент кафедры международного бизнеса и таможенного дела РЭУ им. Г. В. Плеханова Игорь Хмелев.

По словам экономиста, даже снижение положительного сальдо торгового баланса России за семь месяцев 2020 года более чем на 43% по сравнению с тем же периодом прошлого года не дает оснований для катастрофических прогнозов.

«Торговый баланс — это лишь часть платежного баланса страны, отражающий соотношение притока и оттока валюты по торговым операциям», — сказал Хмелев агентству Regnum, подчеркнув, что этот показатель остается положительным.

Положительное сальдо счета текущих операций составило 32,5 млрд долларов, сократившись более чем вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Однако, по мнению Хмелева, нет оснований полагать, что и платежный баланс, и счет текущих операций станут отрицательными.

«Если это произойдет, возникает риск резкого обесценения рубля и скачка инфляции, как это произошло в 1998 году. Но сегодня — это лишь гипотеза», — заявил доцент.

Накопленные золотовалютные резервы, по мнению Хмелева, позволят Центробанку не допустить резкой девальвации национальной валюты. В случае необходимости ЦБ сможет продать часть резервов на валютных рынках.