«Война уже началась»

Нынешний год положит начало «веку беспорядка», идущему на смену веку глобализации, начавшемуся примерно в 1980 году. Главным образом, мир ждёт ухудшение отношений между Соединёнными Штатами и КНР (вплоть до холодной войны), а также деглобализация. Политика «вертолётных денег» (массированная эмиссия для поддержки спроса и выкупа долгов на рынке) от центробанков станет мейнстримом, а глобальный долг стран продолжит расти. Об этом говорится в исследовании Deutsche Bank , о котором сообщила NEWS.ru представительница учреждения Алессия Перетти.

Из доклада одного из крупнейших и влиятельнейших мировых банков следует то, что новая эпоха будет характеризоваться возвышением китайской экономики над американской, усилением так называемых миллениалов, которые вступили во взрослую жизнь в XXI веке, и новых поколений с точки зрения их электоральной силы.

Беспорядок станет определять новое время примерно в течение десятилетия. Однако он поворотный, так как «не всякий беспорядок плох», полагают аналитики DB.

Зарю новой эпохи не нужно воспринимать в качестве мотива для отказа от покупки финансовых активов, так как новое время принесёт с собой масштабные монетарные интервенции и ликвидность, — рассуждают эксперты.

По оценкам специалистов Deutsche Bank, Китай, скорее всего, обгонит Америку по размеру номинального ВВП уже к концу этой декады. В процессе сокращения разрыва между экономиками начнут обостряться опасения, связанные с так называемой ловушкой Фукидида (термин обозначает высокий риск войны между конкурирующими странами-гигантами). На протяжении последних 500 лет происходило 16 таких эксцессов, причём в 12 из них возникала война.

Аналитики банка уверены при этом, что «сегодня военное столкновение маловероятно, зато экономическая война вполне возможна».

Здесь, с моей точки зрения, в кучу свалили все те тенденции, которые проявились в 2020 году или где-то на подходе, скажем, в 2018–2019 годах. Как это всегда бывает, так как эти тенденции множественные и широкие, то они затронули весь спектр общественных отношений внутри каждого общества, демографические процессы. Второе — это, конечно, международные отношения. Всё это в один букет собрали. Я считаю, что мы вступили в период, как я его называю, «Великая депрессия 2.0». «Великая депрессия 2.0» — это стагнация в развитии экономики, дальнейшее нарастание всевозможного рода экономических трудностей и противоречий. Стагнация означает, что темпы экономического роста где-то будут нулевые или даже будут характеризоваться хроническим падением темпов роста. Задача государства — удержать экономику на плаву.

По мнению эксперта, «предыдущая» экономическая система работала на рост благосостояния: на тот набор благ, который будет дифференцироваться, расширяться. Таким благом может являться здоровье или образование. А современное общество, говорит он, всё в большей мере работает на оплату долгов.

Это становится уже функцией общества или поколенческим эффектом. Формула «расплатиться по долгам» вгоняет в депрессию, опускает общество в долговые ямы. Но расплатиться по долгам это не стимул для работы. Здесь начинается проблема. Если у вас нет стимулов работать, потому что основная ваша задача закрыть долги, появляется проблема отношений. Общество начинает опускаться в состояние анархии, хаоса и беспорядка в том смысле, что люди не станут стремиться расплатиться по долгам. Вот эти протестные движения будут естественно нарастать. И появляется второй момент — перераспределение благ. Когда вы хотите отнять и поделить, — отметил Васильев.

А тем более, по его суждению, это обостряется, когда разрыв между людьми и их материальными благами растёт. И такое может возникнуть в любой стране, и в Европе, и даже в Российской Федерации, говорит он.

Между молотом и наковальней

Весьма вероятно, говорит заведующий сектором экономики и политики Китая ИМЭМО РАН Сергей Луконин, что торгово-экономическая война между КНР и США уже началась и будет продолжаться ещё долгое время. Ведь основная задача Соединённых Штатов Америки — остаться главной страной в мире, отмечает специалист.

Сергей Луконин, заведующий сектором экономики и политики Китая ИМЭМО РАН:

Они (США. — NEWS.ru) будут держаться до последнего и пытаться влиять на все остальные страны. На войне все способы хороши, к сожалению. Всё это приведёт, как я полагаю, к формированию уже даже не экономических, а торгово-экономико-технологических блоков, где будут доминировать технологии какой-либо из стран. Либо Америки, либо Китая, в общем, это будут войны за рынки сбыта. То есть это будет не просто продажа, а в более сложном понимании продажа технологий и установление определённых технических стандартов.

Между тем эксперт не согласен, что «век беспорядка» оканчивает глобализацию. По его суждению, глобализация продолжается, «просто она приобретает новые формы». Глобальные проблемы, которые стоят перед миром, никуда не делись, и эти проблемы можно решать только путём сотрудничества, уверен аналитик.

И глобализация, возможно, сейчас больше похожа на какую-то регионализацию. Есть какие-то отдельные факторы, например, того, что Соединённые Штаты Америки выходят из некоторых экономических сделок и торговых договоров, но в итоге глобализацию это не останавливает. Транспорт, перемещение капитала — всё это остаётся. Никуда это не делось и не денется, потому что это обеспечивает функционирование мировой экономики. Может быть, глобализация меняет характер, но она не прекращается, — сказал Луконин.

Что же касается долгов стран, говорит специалист, то «на этот счёт есть разные мнения по поводу увеличения этих задолженностей».

Америка последние 20 или 30 лет живёт в состоянии постоянно растущего огромного долга. Япония — в таких же условиях, и к экономическому краху это не приводит. В общем, страна, которая может имитировать свою суверенную валюту, всегда со своими долгами справится при условии, что эта задолженность не внешняя. Если мы, например, рубль выпускаем и будем брать на это деньги в долларах, то, скорее всего, будут проблемы, а если это заимствование на внутреннем рынке да ещё и в долларах, и при том что доллары имеют право выпускать Соединённые Штаты Америки, в общем ничего не произойдёт.