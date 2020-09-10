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Нефть перестала быть основой для будущего российской экономики 

Секрет Фирмы 7 часов назад
Экономика России потеряла основу
Фото: ТАСС
Центробанк (ЦБ) опубликовал проект основных направлений денежно-кредитной политики на следующие три года.
В то же время нефть перестала быть основой прогноза экономики России, сделало вывод издание VTimes. При прогнозировании будущего российской экономики на первый план вышли ситуация с пандемией коронавируса, динамика ВВП, настроения граждан и других шоки в мировой экономике, в том числе, торговые войны и геополитическая напряженность.
Кроме того, в числе нововведений оказалось то, что регулятор начнёт публиковать прогноз по ключевой ставке. Ранее ЦБ этого не делал, так как опасался, что рынок воспримет это как обязательство, а не как прогноз. В июле ЦБ опустил ставку до исторического минимума — 4,25%. Аналитики не исключают, что к концу года она может опуститься до 4%, после чего вновь вырастет до 5%.
В целом ЦБ представил четыре сценария развития событий:
По базовому сценариюв 2021 году российская экономика вырастет на 3,5–4,5%, а в 2023-м — на 2–3%. Цена на нефть достигнет $40 за баррель, а через два года — $50. Это станет возможным благодаря сделке ОПЕК+ и очередному дефициту сырья. Инфляция стабилизируется на уровне 4%.
В проинфляционном сценариипредполагается, что пандемия сильнее повлияет на мировую торговлю. В итоге нефть в 2021 году подешевеет до $35 за баррель, а к 2023-му вырастет всего до $42–43. Инфляция подскочит почти до 5%, но жёсткая денежно–кредитная политика поможет вернуть её на уровень 4%, предполагает ЦБ. ВВП в 2021 году поднимется на 3–4%, но спустя два года рост замедлится до 1–2%.
Дезинфляционный сценарийпредполагает сохранение режима ограничений и низкую потребительскую активность. В таком случае инфляция в 2021 году составит 3,5–4,2%, в 2023-м — 2,3–3,3%. Нефть подешевеет до $35/баррель, но восстановится до $50. Из-за большого желания россиян сэкономить ВВП вырастет всего на 1,5–2,5%, достигнув 3% только в 2022 году.
Рисковый сценарий учитывает геополитические напряжённости, рост госдолга и дефицитов бюджета ряда стран. Нефть рухнет до $25 за баррельв 2021 году и достигнет только $35 в 2023-м. Инфляция разгонится до 5,2–6,4%, придётся ужесточать денежно-кредитную политику, в итоге в 2023 году инфляция упадёт до 2–3%. Рост ВВП в 2021 году будет в пределах 1%, а к 2023 году поднимется только до 1,5–2,5%.
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Экономика , Центральный банк России
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