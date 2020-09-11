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Названо преимущество США в торговой войне с Китаем 

Lenta.ru 48 минут назад
Названо преимущество США в торговой войне с Китаем
Фото: Jason Lee / Reuters
Доминирование доллара является преимуществом США в торговой войне с Китаем, об этом пишет Bloomnerg со ссылкой на экспертов.
В июле этого года на доллар пришлось почти 40 процентов всех сделок через SWIFT (международная система межбанковских платежей), а на юань — меньше двух. Долларовое преимущество США может стать еще более важным, если администрация Трампа введет санкции в отношении финансовых учреждений в Гонконге, считают эксперты.

«Китай находится в невыгодном положении, потому что его платежная система недостаточно развита, а до того, как юань станет международной валютой осталось несколько десятилетий», — считает профессор экономики Гонконгского университета науки и технологий Эдвин Лай (Edwin Lai). Он называл вероятной ситуацию, когда санкции могут осложнить китайским банкам доступ к доллару.

Аналитик напомнил, что у США также есть возможность отключения Китая от американской долларовой системы. Это заставляет власти Китая открывать экономику, чтобы добиться интернационализации юаня, полагают экономисты.
Ранее стало известно, что американские компании не планируют переносить производство из Китая на родину, несмотря на требование президента США Дональда Трампа.
В середине августа должны были состояться торговые переговоры между США и Китаем. Однако они были отложены из-за неготовности обеих стран. Пекин не выполнил обязательства, взятые на себя в январе, когда была подписана «первая фаза» торговой сделки. По ее условиям, Китай должен увеличить закупки американской продукции до 200 миллиардов долларов по итогам 2020 года
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Экономика , Дональд Трамп
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