Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
75.06
$
75.08
88.83
88.88
Прогноз
14.09 – 21.09
$
77.00
90.48
Индексы и котировки Brent
39.77
–0.20 Золото
1942.70
–0.11 РТС
1201.34
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
11.09
1.1837
+0.0015
27.08
1.1822
08.09
31.08
17.08

Кризис приведёт к хаосу: Катасонов назвал сроки начала новой депрессии 

Deita.ru 1 час назад
Кризис приведет к хаосу: мир ждет новая депрессия
Фото: EPA
Мир может начать скатываться в новую депрессию уже в течение осени этого года, считает известный российский экономист Валентин Катасонов, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на «День ТВ».
Главным признаком надвигающегося суперкризиса эксперт называет неотвратимый крах мировой долларовой системы, которые фактически доживает свои последние годы. Сохранить нынешний порядок дел уже не удастся, считает Катасонов. Итогом краха американских денег должно стать падением самих США с экономического и геополитического Олимпа, на котором эта сверхдержава находилась как минимум с момента окончания Второй мировой войны.
После этого начнётся тотальное переустройство мира, зачатки которого мы увидим уже этой осенью. Срыв в новую депрессию может произойти в ближайшие месяцы, полагает Катасонов. Если доллар продолжит слабеть, то от ненадёжной и не оправдавшей своего статуса в качестве самой стойкой валюты-убежища начнут отворачиваться сначала крупные институциональные игроки, а затем в соответствии с принципом домина от резанной зелёной бумаги захотят избавиться самые обычные люди.
К таком резкому повороту событий человечество в его нынешнем состоянии явно не готово. Ещё даже не начали себя проявлять последствия коронакризиса, как на подходе уже новая гораздо более страшная для современного мироустройства проблема. Таким образом, как считает Катасонов, грядущий кризис приведёт мир к хаосу. На нормализацию всех общественных процессом может уйти от нескольких лет до десятилетий, отмечает эксперт.
Видео дня. Примерно половине российских пенсионеров недоплачивают
Deita.ru: последние новости
Россия приготовилась к введению единой валюты с Белоруссией Россия приготовилась к введению единой валюты с Белоруссией Названы лидеры по уровню зарплат среди российских регионов Названы лидеры по уровню зарплат среди российских регионов Укрепление евро оказалось выгодно российской экономике Укрепление евро оказалось выгодно российской экономике
Комментарии
Экономика , Валентин Катасонов , РИА "Дейта"
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Хозяева денег готовят глобальную деноминацию»
«Хозяева денег готовят глобальную деноминацию»
Россия неуязвима: Германия оценила тактику Путина
Россия неуязвима: Германия оценила тактику Путина
«Черный день»: россиян призвали готовиться к худшему
«Черный день»: россиян призвали готовиться к худшему
Китай приготовил «кирдык» России
Китай приготовил «кирдык» России
Видео
Чем грозит россиянам курс в 100 рублей
00:23
Чем грозит россиянам курс в 100 рублей
Экономика
Названа лучшая валюта для сбережений
00:38
Названа лучшая валюта для сбережений
Личный счет
Россиянам открыли портал в финансовую кабалу
00:32
Россиянам открыли портал в финансовую кабалу
Личный счет
Мишустин поразился камчатской больнице
01:06
Мишустин поразился камчатской больнице
Экономика Другое
Кипр сделал заявление о соглашении с РФ по налогам
00:51
Кипр сделал заявление о соглашении с РФ по налогам
Экономика
Россиян ждет резкое подорожании доставки
00:30
Россиян ждет резкое подорожании доставки
Личный счет Статьи
Россиянам предложили неожиданный способ сохранения денег
00:36
Россиянам предложили неожиданный способ сохранения денег
Личный счет
Никакой анонимности: Наличные выводят из тени
00:57
Никакой анонимности: Наличные выводят из тени
Личный счет
План Лукашенко по нефти ударит по Белоруссии
00:19
План Лукашенко по нефти ударит по Белоруссии
Экономика
Евро по 92? Эксперты дали прогноз по рублю
02:54
Евро по 92? Эксперты дали прогноз по рублю
Рынки
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение