Курс доллара: буря на валютном рынке 

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Аналитики Commerzbank считают, что к декабрю 2020 года курс доллара упадет к отметке в 70 рублей.

В Commerzbank спрогнозировали, что ситуация вокруг оппозиционера Алексея Навального может обернуться для России «чисто символическими» санкциями, после чего буря на валютном рынке утихнет.

По мнению экспертов банка ING, российская валюта укрепится благодаря нормализации ситуации во внешней политике, росту нефтяных цен и дальнейшему ослаблению «американца».

Аналитики FxPro заявили, что российская валюта способна обвалиться до 90-93 рублей за евро и 80 за доллар в ближайшие недели, но после этого рубль вернется к росту.

Как сообщал «Рамблер», на торгах Московской биржи 10 сентября курс доллара дешевел на 1,5 копейки, до 75,31 рубля. Европейская валюта росла на 9,25 копейки, до 89,05 рубля. И доллар, и евро оказались значительно дешевле официального курса Центробанка