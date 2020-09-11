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Мальта повысит налоги ради России 

Lenta.ru и ещё 17 1 час назад
Мальта повысит налоги ради России
Фото: globallookpress.com
Российское правительство одобрило проект протокола об изменении конвенции об избежании двойного налогообложения с Мальтой. Государство согласилось повысить налог по дивидендам и процентам до 15 процентов. Об этом сообщила пресс-служба кабинета министров.
Согласно документу, льготная ставка в 5 процентов будет распространяться на институциональные инвестиции, публичные компании, у которых в свободном обращении находятся не менее 15 процентов акций, а также лица, владеющих не менее, чем 15 процентами капитала компании в течение года.
Россия и Мальта согласовали проект протокола об изменениях в конвенции еще в середине августа. Теперь протокол должна подписать мальтийская сторона. Ранее подобный документ Россия переподписала с Кипром.
Корректировка соглашения об избежании двойного налогообложения проводится по поручению президента России Владимира Путина. Впервые он озвучил инициативу по повышению налога на дивиденды во время обращения к нации в марте 2020 года.
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Комментарии
Экономика , Владимир Путин , Правительство РФ
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