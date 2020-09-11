Белоруссия согласовала с Польшей реверс нефти

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Компания «Гомельтранснефть Дружба», оператор белорусского участка нефтепровода «Дружба», согласовала с польской нефтетранспортной компанией PERN регламенты реверсной прокачки нефти в Белоруссию. Об этом сообщил глава белорусской компании Олег Борисенко.

«С польским оператором трубопровода "Дружба" — компанией PERN — согласованы все регламенты. Западные партнеры готовы поставлять альтернативную нефть к границе нашей страны по участку Гданьск — Плоцк — Адамово, вопрос состоит только в объёмах — здесь есть некоторые ограничения», — сказал Борисенко в интервью журналу «Вестник "Белнефтехима"».

Он напомнил, что ранее были достигнуты договоренности с компанией «Укртранснафта», благодаря которым осуществляются реверсные поставки нефти в Белоруссию по нефтепроводу Одесса — Броды.