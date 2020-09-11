В Думе ответили на заявление ФРГ о «Севпотоке-2»

«Я считаю, что Российская Федерация сделала со своей стороны всё возможное для того, чтобы принять полноценное участие в расследовании инцидента с Навальным как на территории Российской Федерации, так и на территории Германии, в соответствии с запросом Генеральной прокуратуры, мы должны получить доступ ко всем материалам, имеющим значение в плане следствия по делу Навального», — пояснил Морозов.
«Учитывая, что «Северный поток — 2» — это проект, который реализуется Россией исключительно в интересах наших европейских партнёров, которые нуждаются в поставках российского газа», — добавил он.