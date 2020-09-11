В Думе ответили на заявление ФРГ о «Севпотоке-2»

Ранее Маас не исключил приостановки «Северного потока — 2» в качестве реакции на ситуацию с Алексеем Навальным.

По его словам, Россия может принять участие в расследовании инцидента с Навальным и тем самым «внести вклад» в то, чтобы решение о приостановке строительства «Северного потока — 2» не было принято.