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Суперкризис: анонсирован хаос во всем мире 

Артём Кульша 1 час назад
Мировой экономический суперкризис может начаться в течение ближайших месяцев и привести к хаосу во всем мире. Об этом, как сообщает Deita, заявил экономист Валентин Катасонов.
По его мнению, крах доллара как мировой резервной валюты неотвратим, произойдет в течение нескольких ближайших лет и является главным признаком надвигающегося суперкризиса. Крах американской валюты приведет к падению США с экономического и геополитического Олимпа и тотальному переустройству мира.
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В течение ближайших месяцев, если доллар продолжит слабеть, мировая экономика может сорваться в новую депрессию, так как в таком случае сначала крупные игроки, а затем обычные люди начнут отказываться от американской валюты.
Катасонов высказал мнение, что этот кризис станет причиной хаоса во всем мире, потому что тот не готов к краху доллара, гораздо более страшной проблеме для современного мироустройства, чем последствия кризиса, вызванного пандемией коронавирусной инфекции COVID-19, которые еще даже не начали себя проявлять.
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Экономика , Видео , Валентин Катасонов
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