Россия собралась срочно занять денег 

В текущем году Министерство финансов России собралось в 2,3 раза увеличить объем заимствований по сравнению с планами. Об этом говорится в материалах, представленных к заседанию правительственной комиссии по бюджетным проектировкам, сообщает РИА Новости со ссылкой на знакомый с ними источник.

Новый показатель установлен на уровне 5,4 триллиона рублей, из них 967 миллиардов надо будет направить на погашение действующих облигаций. Срочно привлечь деньги требуется для финансирования дефицита бюджета.

Если бюджетные расходы окажутся не выполнены, то итоговый объем привлечений могут сократить. В настоящее время расходы составляют 19,666 триллиона рублей, но в правительстве предлагается скорректировать их до 22,561 триллиона. Ранее замминистра финансов Владимир Колычев говорил о росте заимствований до пяти триллионов рублей.

В 2021 году Минфин хочет занять 3,822 триллиона рублей, из которых порядка одного триллиона направят на погашение долгов.

Ранее стало известно, что все лето аукционы по продаже российских облигаций федерального займа (ОФЗ) проходят почти без участия иностранных инвесторов. В августе такая ситуация привела к тому, что в ходе одних торгов не было подано ни одной заявки, а другие пришлось отменить.