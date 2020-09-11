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Россия под угрозой: мир на пороге глобальной нищеты 

Вероника Полынина 37 минут назад
Россия под угрозой: мир на пороге глобальной нищеты
Фото: Reuters
Пандемия коронавируса грозит повторением Великой депрессии 1930-х годов, говорится в докладе ООН.
Автор доклада, профессор Оливье Де Шуттер заявил, что краткосрочных мер социальной поддержки населения недостаточно, и в ближайшее время нищета может затронуть еще 176 млн человек во всем мире.
«Созданные системы социальной защиты полны дыр», — сказал Оливье Де Шуттер и призвал мировых лидеров на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке усилить меры по оказанию помощи бедным.
По его словам, экономический спад, вызванный пандемией, является беспрецедентным в мирное время и сравним с Великой депрессией 1930-х годов.
Данные Всемирного банка по 113 странам показывают, что на социальную защиту во время пандемии было выделено 589 млрд долларов, что составляет около 0,4% мирового ВВП.
Эксперт считает, что эти инициативы не спасут людей от нищеты, так как многие беднейшие слои просто исключены их схем, предназначенных для их поддержки.

«Многие схемы требуют заполнения форм онлайн и исключают большие группы населения, у которых нет доступа к интернету или которые имеют слабую цифровую грамотность», — отметил де Шуттер.

Он также подчеркнул, что под схемы соцподдержки в большинстве своем не попадают мигранты, особенно те, у кого нет документов.
«В мире насчитывается 1,6 миллиарда работников неформального сектора и 0,4 млрд работников с нестандартной занятостью, что составляет 61% мировой рабочей силы», — указал докладчик.
По его словам, худшие последствия кризиса для беднейших слоев населения еще впереди.
Как писал «Рамблер», ранее финансовый аналитик Константин Селянин заявил, что у «стремительно беднеющих» россиян в 2021 году денег станет еще меньше из-за сокращения зарплат. Он подчеркнул, что доходы россиян падают с 2014 года, а примерно 20 млн граждан страны (около 11%) находятся за чертой бедности.
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Комментарии 31
Экономика , Константин Селянин , Генассамблея ООН , ООН , Всемирный Банк
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