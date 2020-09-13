Трамп снизил цены на лекарства 

Президент США Дональд Трамп подписал указ по снижению цен на лекарства. Об этом глава государства написал в Twitter.

"Только что подписал новый указ, чтобы снизить цены на лекарства… Также только что положил конец всем льготам для посредников, еще более снизив цены", — написал Трамп.

Президент отметил, что теперь американцы смогут купить цены, по которым фармацевтические компании продают лекарства за границу.

Несмотря на то что США тратят рекордные суммы на исследования, при этом цены на лекарства в стране остаются высокими.