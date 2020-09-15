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Доходы России от идеи Путина по налогам оценили 

Lenta.ru и ещё 6 1 час назад
Доходы России от идеи Путина по налогам оценили
Фото: РИА Новости
Россия от пересмотра налоговых соглашений с Кипром, Мальтой и Люксембургом получит в год дополнительно 130-150 миллиардов рублей. Такую оценку дополнительных доходов дал замминистра финансов Алексей Сазанов, передает РИА Новости.
По его словам, в первую очередь речь идет о Кипре, который в разы опережает остальные юрисдикции по объему платежей. Ранее Сазонов указывал, что такую сумму российский бюджет получит от одного только соглашения с Кипром.
Поводом для пересмотра стала идея президента России Владимира Путина обложить 15-процентным налогом дивиденды и проценты, которые переводятся на счета за рубежом. Тогда он указывал, что если иностранные юрисдикции не согласятся на этот шаг, Москва в одностороннем порядке разорвет соглашения об избежании двойного налогообложения.
Россия и Кипр подписали соответствующий протокол на прошлой неделе, изменения вступят в силу с 2021 года. С Мальтой проект протокола был согласован в середине августа.
Ранее крупные аудиторские компании, в том числе Ernst & Young (EY), Deloitte, KPMG и PricewaterhouseCoopers (PwC), выяснили, что на фоне таких изменений многие компании российского происхождения задумались о переезде в новые налоговые юрисдикции или же о выходе на биржу ради льгот.
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Комментарии
Экономика , Алексей Сазанов , Владимир Путин , РИА Новости
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