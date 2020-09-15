Доходы России от идеи Путина по налогам оценили 

Россия от пересмотра налоговых соглашений с Кипром, Мальтой и Люксембургом получит в год дополнительно 130-150 миллиардов рублей. Такую оценку дополнительных доходов дал замминистра финансов Алексей Сазанов , передает РИА Новости.

По его словам, в первую очередь речь идет о Кипре, который в разы опережает остальные юрисдикции по объему платежей. Ранее Сазонов указывал, что такую сумму российский бюджет получит от одного только соглашения с Кипром.

Поводом для пересмотра стала идея президента России Владимира Путина обложить 15-процентным налогом дивиденды и проценты, которые переводятся на счета за рубежом. Тогда он указывал, что если иностранные юрисдикции не согласятся на этот шаг, Москва в одностороннем порядке разорвет соглашения об избежании двойного налогообложения.

Россия и Кипр подписали соответствующий протокол на прошлой неделе, изменения вступят в силу с 2021 года. С Мальтой проект протокола был согласован в середине августа.

Ранее крупные аудиторские компании, в том числе Ernst & Young (EY), Deloitte, KPMG и PricewaterhouseCoopers (PwC), выяснили, что на фоне таких изменений многие компании российского происхождения задумались о переезде в новые налоговые юрисдикции или же о выходе на биржу ради льгот.