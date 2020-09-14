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США предрекают финансовый кризис из-за перебора ипотечных кредитов 

News.ru 2 часа назад
Грядет кризис: Ипотека может обрушить экономику США
Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press/Global Look Press
США ждёт финансовый коллапс из-за количества ипотечных кредитов, которые американцы набрали на $1,1 трлн. Этот показатель за II квартал текущего года стал самым большим за всё время наблюдений.
Такие показатели не фиксировались даже перед ипотечным крахом 2007 года, который в итоге обернулся мировым кризисом. Эксперты связывают сложившуюся ситуацию с тем, что в период самоизоляции американцы стали зарабатывать больше, чем до пандемии, за счёт пособия по безработице и дополнительных $600 в неделю, пишут «Известия».
На это время запрещалось выселять людей из съёмных квартир, банки предоставляли клиентам отсрочки по кредитам, такие же меры принимались и в отношении ипотечников. А увидевшие возможность жители страны стали покупать дома и квартиры.
Новый ипотечный крах может оказаться фатальным для США, предрекают аналитики. В этом году дефицит бюджета США с учётом всех расходов на поддержку бизнеса и населения в условиях пандемии достигнет 17%, тогда как в прошлом году он составлял 3%. Дополнительные расходы на спасение ипотечной системы станут ещё одним неподъёмным обязательством для американского бюджета.
Пока неясно, приведёт ли это к обрушению всей системы, как это было в 2007 году. Дело в том, что доля ипотечных кредитов в США, несмотря на их рост, составляет всего 1,5% от общего портфеля. Так что у рынка есть запас на 5–7 лет, прежде чем обвалятся цены и начнётся волна неплатежей.
Ранее NEWS.ru сообщал, что впечатляющий рост ипотечного кредитования в России эксперты объясняют отложенным спросом и государственной программой льготной ипотеки. Цены на жильё при этом заметно потянулись вверх.
Видео дня. Примерно половине российских пенсионеров недоплачивают
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Экономика , Недвижимость , газета "Известия"
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