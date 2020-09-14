Как рубль и займы повлияют на объем ФНБ к концу года

Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) на конец 2020 года во многом будет зависеть от валютного курса и ситуации с государственными заимствованиями, в результате размер фонда может как снизиться до 10 триллионов рублей, так и достигнуть рекордных 15 триллионов, свидетельствуют прогнозы опрошенных РИА Новости экспертов.

Объем ФНБ на конец 2019 года составлял 7,8 триллиона рублей. На 1 сентября он достиг 13,257 триллиона рублей, при этом объем ликвидных активов фонда (средства на банковских счетах в ЦБ ) составил эквивалент 8,910 триллиона рублей. В июле замминистра финансов Владимир Колычев говорил, что на конец этого года объем ликвидной части фонда будет около 7 триллионов рублей.

"С учетом операций, валютной и курсовой переоценки прирост стоимости ФНБ за год может составить +4,6-4,7 триллиона рублей. На конец года мы ожидаем, что величина фонда составит 12,3-12,5 триллиона рублей", — сообщил заместитель директора группы суверенных рейтингов и макроэкономического анализа АКРА Дмитрий Куликов.

По его прогнозам, объем ликвидных активов фонда составит 8,1-8,3 триллиона рублей.

"При отсутствии шоковых колебаний на нефтяном и валютном рынках объем ФНБ на конец 2020 года может составить 12,8-13 триллионов рублей. При неблагоприятном сценарии развития конъюнктуры для размещения ОФЗ в четвертом квартале 2020 года объем ФНБ может сократиться до 10-10,5 триллиона рублей", — прогнозируют в Национальном рейтинговом агентстве (НРА).

По словам руководителя департамента корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при правительстве РФ Константина Ордова, при продолжении ослабления рубля ФНБ на конец года с высокой вероятностью может достичь 15 триллионов рублей.

"Но сохранение курса на текущем уровне и сохранение доступности к долговому рынку позволят зафиксировать объем ФНБ на конец года на уровне выше 13,8 триллиона рублей", — прогнозирует эксперт.

Он отметил, что валютные риски остаются самыми значимыми для размера фонда.

ФНБ формируется за счет дополнительных нефтегазовых доходов бюджета. Бюджетное правило предусматривает, что при цене нефти выше планки отсечения (42,4 доллара за баррель в 2020 году) дополнительные доходы бюджета направляются на покупку валюты и переводятся на счета в Банке России для последующего перечисления в ФНБ.