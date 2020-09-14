За товарами в России будут следить

Сейчас подобная система работает в качестве эксперимента до 31 декабря 2020 года, участие в ней пока является добровольным, но к 2024 году система маркировки и прослеживаемости товаров должна стать сплошной. Пока что маркировка в рамках «пилота» обязательна только для табачных изделий, некоторых товаров лёгкой промышленности, парфюмерии, шин, обуви и фотокамер.