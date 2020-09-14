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Ирак вслед за Saudi Aramco снизил отпускные цены нефти для США и Азии 

Прайм 1 час назад
Ирак снизил отпускные цены нефти для США и Азии
Фото: РИА Новости
Ирак снизил отпускные цены на все сорта нефти с поставкой в октябре для продажи в Азию и США после аналогичных сокращений Саудовской Аравией, сообщило агентство Блумберг.
В частности, цены на нефть Basrah Light для покупателей в Азии будут находиться на самом низком уровне с июня. Нефть данной марки будет стоить всего 0,3 доллара за баррель по сравнению с региональным бенчмарком против премии в 1,5 доллара в сентябре. В то же время нефть марки Basrah Heavy будет продаваться с дисконтом в 1 доллар за баррель.
Покупателям в США нефть марки Basrah Light будет продаваться с премией в 0,4 доллара за баррель к региональному эталону. В то же время нефть марки Basrah Heavy будет продаваться с дисконтом в 0,75 доллара, а нефть марки Kirkuk — с премией 1,35 доллара.
Кроме того, Ирак снизил большинство своих цен для европейских покупателей. Так, Basrah Light будет продаваться с дисконтом в 0,7 доллара за баррель. Дисконт на Basrah Heavy снижен до 2,65 доллара. Цена на Kirkuk снижена до премии в 0,3 доллара за баррель.
Агентство отмечает, что снижение цен странами Персидского залива свидетельствует о слабом восстановлении спроса. В начале сентября госкомпания из Саудовской Аравии Saudi Aramco уже снизила отпускные цены на нефть из-за проблем с восстановлением спроса.
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